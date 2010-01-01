YTL tarih oldu!

T24 - Merkez Bankası, Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden banknot ve madeni paralar bugün itibariyle yürürlükten kaldırıldı.



Tedavülten bugün itibariyle kaldırılan YTL banknot ve madeni paraların, 3 Aralık itibariyle dönüşüm oranı, tutar olarak banknotlarda yüzde 94,79 madeni paralarda ise yüzde 48,90 olarak gerçekleşti.



Resmi Gazete'nde 5 Mayıs 2007'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla 1 Ocak 2005 tarihinde tedavüle çıkarılan YTL ve Yeni Kuruş'ta yer alan ''Yeni'' ibarelerinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilirken, Türk Lirası banknot ve madeni paralar aynı tarih itibariyle tedavüle çıkarıldı.



Birlikte tedavül süresinin sona ermesiyle birlikte, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren, Yeni Türk Lirası banknotlar 10 yıl boyunca (31 Aralık 2019 tarihi mesai bitimine kadar), YTL madeni paralar ise 1 yıl boyunca (31 Aralık 2010 tarihi mesai bitimine kadar) Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerince kabul edilecek ve değiştirilebilecek.

