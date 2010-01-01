T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

YTL tarih oldu!

Merkez Bankası, Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden banknot ve madeni paralar bugün itibariyle yürürlükten kaldırıldı.

01 Ocak 2010 02:00

T24 - Merkez Bankası, Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden banknot ve madeni paralar bugün itibariyle yürürlükten kaldırıldı.

Tedavülten bugün itibariyle kaldırılan YTL banknot ve madeni paraların, 3 Aralık itibariyle dönüşüm oranı, tutar olarak banknotlarda yüzde 94,79 madeni paralarda ise yüzde 48,90 olarak gerçekleşti.

Resmi Gazete'nde 5 Mayıs 2007'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla 1 Ocak 2005 tarihinde tedavüle çıkarılan YTL ve Yeni Kuruş'ta yer alan ''Yeni'' ibarelerinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilirken, Türk Lirası banknot ve madeni paralar aynı tarih itibariyle tedavüle çıkarıldı.

Birlikte tedavül süresinin sona ermesiyle birlikte, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren, Yeni Türk Lirası banknotlar 10 yıl boyunca (31 Aralık 2019 tarihi mesai bitimine kadar), YTL madeni paralar ise 1 yıl boyunca (31 Aralık 2010 tarihi mesai bitimine kadar) Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerince kabul edilecek ve değiştirilebilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24