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Ekonomi

YTL, 1 Ocak 2010 itibariyle tedavülden kalkıyor

Merkez Bankası, 1 Ocak 2010 tarihi itibarıyla YTL cinsinden banknot ve madeni paraların tedavülde kaldırılacağını açıkladı.

04 Aralık 2009 02:00

T24 - Merkez Bankası, 1 Ocak 2010 tarihi itibarıyla tedavülde bulunan Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden banknot ve madeni paraların yürürlükten kaldırılacağını açıkladı.

Merkez Bankası, bir yıllık, TL ile 'birlikte tedavül' döneminin sona ereceği 31 Aralık 2009 tarihine kadar YTL banknot ve madeni paraların değişiminin tüm banka şubelerinde yapılabileceğini belirtti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 1 Ocak 2010 tarihi itibarıyla tedavülden kaldırılacak YTL banknot ve madeni paraların, 3 Aralık itibarıyla dönüşüm oranının tutar olarak banknotlarda yüzde 94.79, madeni paralarda ise yüzde 48.90 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete?de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Ocak 2005 tarihinde tedavüle çıkarılan YTL ve Yeni Kuruş'ta yer alan ''Yeni'' ibarelerinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verildiği ve Türk Lirası banknot ve madeni paraların aynı tarih itibarıyla tedavüle çıkarıldığı hatırlatıldı.

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