'YTB'de bulunan böceklerin altından casusluk değil kıskançlık çıktı' iddiası

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Kemal Yurtnaç’ın odasında bulunan, ‘böcek’ olarak tabir edilen iki dinleme cihazını kıskanç bir sevgilinin koydurttuğu öne sürüldü. Casusluk saptanamayınca dosya ‘özel hayatın gizliliği ihlal edildiği’ gerekçesiyle Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne devredildi.

Milliyet'ten Sertaç Koç'un haberine göre; YTB Başkanı Kemal Yurtnaç’ın odasında ve toplantı salonunda, böcek olarak tabir edilen iki dinleme cihazı bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı. Habere göre, dinleme cihazlarını kurumda çalışan sevgilisinin bir başkasıyla ilişkisi olduğunu düşünen bir kadının koydurttuğu belirlendi.

Haberde, kadının, sevgilisini takip ettirmek için bir grupla temasa geçtiği, bu grubun da F.A. ve A.D. isimli kadınları kurumdaki bazı yerlere böcekleri koymakla görevlendirdiği bildirildi. İki kadının, böcekleri YTB Başkanı’nın odasına ve toplantı salonuna koymaları ise skandalın boyutunu arttırdı. Dinleme cihazlarında kullanılan sim kartlarıyla daha önce İran’la görüşmeler yapılması “casusluk” kuşkusuna yol açtı. Ancak işin gerçek yüzü ortaya çıkınca, terör ve istihbarat şubeleri dosyadan çekildi. Dosya bunun üzerine, “özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği” gerekçesiyle Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne devredildi.

Casusluk yok

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışma ofisinde böcek bulunmasının ardından, yine Başbakanlık’a bağlı YTB Başkanı Kemal Yurtnaç’ın makam ve toplantı odalarında iki adet dinleme cihazı bulunmuştu. Yurtnaç, bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma kapsamında böceklerin F.A. ve A.D. adlı kadınlar tarafından konulduğu tespit edilmişti.

Yurtnaç’ın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, böceklerin aktif olduğu anlaşıldı. Bu nedenle olayı ilk olarak “casusluk” ve “siyasi bir yönü” olabileceği ihtimali üzerine Terör ve İstihbarat Şubeleri soruşturmaya başladı. Ancak olayda “casusluk” ya da “siyasi bir yön” tespit edilemedi.

Böceklerin, “kıskançlık” nedeniyle koydurulmuş olabileceği ihtimali değerlendirildi. Soruşturma dosyası bunun üzerine, terör ve istihbarat birimlerince, “özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği” gerekçesiyle Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne devredildi. Soruşturmada, bir kadının, böceklerin yerleştirilmesi için bazı kişilerle irtibat kurduğu ortaya çıktı. Bu kişilerin de böcekleri koydukları şüphesiyle soruşturulan F.A. ve A.D. isimli iki kadınlar aracılığıyla dinleme cihazlarını yerleştirdikleri saptandı.

Canlı aktarmış

Soruşturmada, bulunan iki adet böcek üzerinde kapsamlı inceleme yapıldı. Aktif olduğu saptanan böceklerin, içlerine yerleştirilen GSM hatları ile makam ve toplantı odalarında yapılan konuşmaları karşı tarafta canlı olarak aktardığı belirlendi. Konuşmaları dinleyen kişilerin bunları kaydettikleri değerlendirildi. Son teknoloji olduğu belirtilen dinleme cihazlarının ayrıca, kapsamlı ortam dinleme özelliğine sahip olduğu anlaşıldı.

İran’la konuşmalar

Soruşturmada, iki kadının kullandığı cep telefonları ve böceklerdeki GSM hatlarının, İran uyruklu bir kişinin üzerine kayıtlı olduğu anlaşılmıştı.

Bu GSM hatları üzerinden daha önce birçok kez İran ile bağlantı kurulduğu da tespit edildi. Hatların Yurtnaç’ın odasına yerleştirilmeden de kullanıldığı anlaşıldı. Ancak bu hatların herhangi bir gizli servisle bağlantısı belirlenemedi.

Operasyon hazırlığı

Böcekleri yerleştirdikleri iddia edilen iki kadından ayrı olarak, beş kişinin daha şüpheli olarak araştırıldığı soruşturma dosyası kapsamında, önümüzdeki günlerde bir operasyon yapılabileceği öğrenildi.

Soruşturulan bu kişilerin dinleme cihazı yerleştirdiği başka noktaların da olabileceği belirtildi.