YSK'ya suç duyurusu

T24- İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlum-Der), bağımsız milletvekili adaylarına veto kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun görevini kötüye kullandığı ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Bir suç duyurusu da Diyarbakır'dan geldi.

Bainet.org'da yayımlanan (22 Nisan 2011) haber şöyle:

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlum-Der), milletvekili genel seçimleri için başvuran bağımsız adayların bir kısmının başvurularının reddedilmesi nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.



Mazlum-Der 11 YSK üyesinin görevini kötüye kullanma (TCK 257) ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan (TCK216) yargılanmasını talep ediyor.

Mazlum-Der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal adliye önünde yaptığı basın açıklamasında "YSK'nın hukukun evrensel ilkelerini, toplumsal duyarlılığı dikkate almadan, keyfi bir karar vererek, toplumsal infiale sebep olduğunu YSK'nın görev kusuru içinde olduğunu, görevini kötüye kullandığını, seçilme hakkını engellediğini, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini" söyledi. Protesto hakkının evrensel ve demokratik bir hak olduğunu, ancak bu hak kullanılırken, cana ve mala zarar verilmesinin kabul edilemeyeceğini de belirtti.

Mazlumder adına açıklamayı yapan Ünsal YSK'nın veto kararının ardından meydana gelen olayların sorumlularının bulunması gerektiğini ifade etti ve ekledi: "Eğer yüzde 10 barajı kaldırılsaydı, hiçbir şekilde siyasi süreçlerin, 2-3 hakimin inisiyatifiyle yönlendirilmesine ve toplumun infiale uğramasına sebep olunmazdı. O bakımdan siyaset de 4 gündür yaşanan olaylardan sorumludur. Öyle ümit ediyoruz ki TBMM toplanır toplanmaz bu yanlış, 12 Eylül kalıntısı yüzde 10 barajı kaldırılır ve Türkiye artık hakimlerin ve bürokratların siyaseti ve toplumu yönlendirdiği bir ülke olmaktan kurtulur."

Bir suç duyurusu da Diyarbakır'dan

Diyarbakır'da da Metin Aydın adlı vatandaş üç gündür süren olaylara YSK kararının sebep olduğu gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulıundu. Aydın "olayların YSK'nın almış olduğu karar neticesinde olduğunu ve sorumluların da YSK üyelerinin olduğunu düşünüyorum. Bu olayların sorumlularının cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

