-YSK: PROPAGANDA YASAĞINI BİZ KOYMADIK ANKARA (A.A) - 27.09.2010 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ali Em, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna üye seçimleri sürecindeki propaganda yasağıyla ilgili olarak, ''Propaganda yasağını biz koymadık. Anayasanın geçici 19. maddesinde var 'Propaganda yasaktır' şeklinde. Oradaki hükmü genelgeye yansıttık'' dedi. YSK Başkanlığı binasına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Em, bir soru üzerine seçim takvimini Kurulun internet sitesinde yayımladıklarını belirterek, buna bağlı olarak da 2 genelgenin yayımlandığını anımsattı. Bu genelgelerin birinde adaylıkların nasıl olacağı, seçmen listelerinin nasıl ilan edileceğinin yer aldığını anlatan Em, diğer genelgede ise il seçim kurulu ile sandıkların görev ve yetkilerinin açıklandığını kaydetti. Bu genelgelerin seçim takviminin başlangıç tarihi olan 24 Eylül'de ilan edildiğini hatırlatan Em, genelgelerin oy verme işlemi sonuna kadar da sitede kalacağını bildirdi. Bir gazetecinin ''Propaganda yasağı olmasını bazı hakim ve savcılar eleştiriyor'' değerlendirmesi üzerine Em, ''Propaganda yasağını biz koymadık. Anayasanın geçici 19. maddesinde var 'Propaganda yasaktır' şeklinde. Oradaki hükmü genelgeye yansıttık'' dedi. Em, hakim ve savcıların Anayasa'daki ilgili maddeden dolayı genelgeye karşı çıktıklarının belirtilmesi üzerine, ''Anayasa hükmünü bizim kaldırmamız mümkün mü? Biz o hükmü genelgemize yansıttık'' ifadesini kullandı. Bu arada, HSYK üyeliği seçimlerinde aday olan Kazan Hakimi Kemal Şahin ve Ankara Cumhuriyet Savcısı İsmail Yalçın, seçim takvimine ilişkin genelgede düzeltme yapılması talebiyle YSK'ya başvurdu. Başvuru dilekçelerinin sunulmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Şahin, YSK Başkanlığı tarafından HSYK üyeliği için seçim takviminin açıklandığını hatırlatarak, takvimin açıklandığı 24 Eylül'den oy verme işleminin sonuna kadar mutlak anlamda bir propaganda yasağı konulduğunu kaydetti. YSK Başkanı Ali Em'in, propaganda yasağının Anayasa değişiklik paketindeki geçici 19. maddeden kaynaklandığına ilişkin sözlerine atıfta bulunan Şahin, geçici 19. maddenin adayların propaganda yapmasını yasakladığını ifade etti. Açıklanan HSYK üyeliği seçim takvimine göre 24 Eylül'ün seçim takviminin başlangıç günü olduğunu dile getiren Şahin, ''Adaylık başvuruları 29 Eylül'de başlamaktadır. 3 günlük adaylık süresi var. Adaylık süresinin bitiminden sonra 2 günlük itiraz süresi var. Yani 5 gün sonra aday listeleri kesinleşiyor. Ben, bir hakim olarak adaylık için başvurumu ancak çarşamba günü yapabileceğim. Anayasanın geçici 19. maddesine göre benim için propaganda yasağının başlaması ancak adaylık başvurumdan 5 gün sonra başlayabilecektir'' şeklinde konuştu. YSK Başkanlığının Anayasa'nın geçici 19. maddesini ihlal ettiğini savunan Şahin, Kurulun aldığı kararla ilk kez propagandasız bir seçime gidildiğini söyledi. Ankara Cumhuriyet Savcısı İsmail Yalçın ise bir soru üzerine, ''Kanaatimce, Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında parlamentoda bir kısım partilerde oluşan kanaat doğrultusunda Türk hakim ve savcısına güvenmeme, onların bölünebileceklerine dair bir kaygının sonucu olarak böyle bir karar aldığını düşünüyoruz'' dedi.