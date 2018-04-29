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YSK'nın yurtdışı seçmen kararına itiraz

Yurtdışında yaşayan seçmenler Cumhurbaşkanlığı'na aday gösteremiyor

29 Nisan 2018 13:07

Yurtdışında yaşayan seçmenlerin Cumhurbaşkanlığı'na aday gösteremiyor olmasına Saadet Partisi'nden itiraz geldi.

Yurtdışında yaşayan milyonlarca seçmenin Cumhurbaşkanı adayı gösterememesine Saadet Partisi'nden itiraz geldi. Saadet Partisi, resmi yazıyla başvurduğu Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) konuyla ilgili düzenleme yapmasını talep etti.

Parti, yurtdışındaki seçmenlerin cumhurbaşkanı adayı gösterememesinin önündeki engellerin kaldırılmasını isteyerek, YSK'dan kolaylaştırıcı düzenleme beklediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran'da yapılmasına karar verilmiş, YSK konuyla ilgili çalışmalarını tamamlayarak seçim takvimini ve seçim sürecinde uyulması gereken yasakları açıklamıştı.

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