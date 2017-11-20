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YSK'nın yapısı değişiyor

YSK kanununda 16 Nisan referandumunda tartışma yaratan mühürlü-mühürsüz oylarla ilgili değişiklik yapılması bekleniyor

20 Kasım 2017 18:54

AKP, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile ilgili değişiklik teklifini  Meclis Başkanlığı'na sunacak. 

Teklifte YSK üyelerinin diğer kurumlarla bağlantısının kesilmesine ilişkin düzenleme yer alıyor. Teklife göre YSK üyesi sadece YSK üyesi olarak görev yapabilecek. Danıştay'dan ya da Sayıştay'dan gelen bir üyenin bu kurumlarla ilişkisi kesilecek.

98 sayılı kanunda değişiklik yapılmasını öngören teklifteki bir diğer düzenlemenin 16 Nisan referandumunda tartışma yaratan mühürlü-mühürsüz oylarla ilgili olması bekleniyor. Oyların nasıl geçerli olacağına yönelik net ifadelerin teklifte yer alması öngörülüyor.

Asıl ve yedek üyeliklerle ilgili düzenleme olabilir

YSK'da 7 asıl 4 yedek üyeler bulunuyor mevcut durumda. Bununla ilgili bir değişiklik yapılması muhtemel olacak. 

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığına göre, özellikle Yargıtay ve Danıştay'dan seçilen üyelerin de daimi üye olması üzerinde duruluyor. Mühürlü ve mühürsüz oy tartışmasına neden olan zarflarla ilgili olarak da bir düzenleme yapılabileceği belirtiliyor. AKP Grup Başkanvekillerinin üzerinde çalıştığı teklifin akşam saatlerinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Elitaş: 11 Aralık'tan önce yasalaşır

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "298 sayılı kanunda değişiklik yapan kanun var. Tahmin ediyorum YSK'nın kurulması ile ilgili kanun tasarısı veya teklifi olacak. O bugünlerde Bakanlar Kurulu'nda görüşülüyor. Görüşüldükten sonra TBMM'ye sunulacak ve komisyonda görüşüldükten sonra, Anayasa Komisyonu'nda görüşüldükten sonra TBMM'ye gelir ve 11 Aralık tarihinden önce yasalaşır" demişti.

 

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