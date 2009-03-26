YSK'nın türban kararına Şahin'den destek

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sandık kurulu görevlileri için yaptığı türban uyarısını değerlendirdi. Şahin, "YSK kararları kesindir, uyulacaktır. beğensen de beğenmesen de uyacaksın" dedi.



Antalya'da bulunan Adalet Bakanı Şahin, bir gazetecinin, YSK'nın "kamusal alan" kararıyla ilgisi sorusunu yanıtlayan Bakan Şahin, Adalet Bakanı olarak ne YSK, ne de yargı ile karşı karşıya gelecek bir açıklama ve değerlendirmede bulunmayacağını söyledi.



Bakan Şahin, "Yüksek Seçim Kurulumuz bir karar vermiştir. Bu tartışılabilir. Beğenen olur, beğenmeyen olur. Doğru olup olmadığı konusunda da bir değerlendirme sunacak değilim. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları kesindir. Uyulacaktır. Beğensen de, beğenmesen de uyacaksın" diye konuştu.



Erdoğan'ın YSK tepkisi



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Bartın'da düzenlenen mitinginde Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), "Sandık kurullarında görev alanların kılık ve kıyafet ölçülerine uymaları" şeklindeki kararını değerlendirmiş, "Sandık kurulunun olduğu yer kamusal alanmış. Böyle kamusal alan mı olur? Oraya gelenler devletin memuru değil. Oraya gelenler siyasi partilerin temsilcileri" demişti.



"Sandık kurulu üyelerine neymiş, sandık kurulunun olduğu yer kamusal alanmış. Ne demek yahu? Böyle kamusal alan mı olur? Böyle şey mi olur? Bunu Avrupa duyduğu zaman ne der?" diyen Erdoğan, "Oraya gelenler devletin memuru değil. Oraya gelenler siyasi partilerin temsilcileri. Bunun içinde başı açık olan da var, başı örtülü olan da var. Sen onun nasıl olur da demokratik hakkını, siyasi partinin üyesi olarak orada müşahitlik, sandık kurulu üyeliği yapma hakkını engellersin" diye konuşmuştu.



Başbakan, "Böyle bir anlayış mı olur? Maalesef ülkemizde kendi kendimize demokrasinin önüne engeller koyuyoruz. Bunlarla uğraşıyoruz. Artık yetti. Nedir bu sıkıntı? Demokrasi bu şekilde engellemelerle tekamül etmez" demişti.



Başbakan Erdoğan ayrıca, "Biz bu yarışta bir taraftan Anayasamızda 'demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir' diyeceğiz ve zorlaştırmak için de elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Olmaz böyle bir anlayış. Arkadaşlarımız gidiyorlar, görüşüyorlar. Ondan sonra bir araya geliyorlar, bir toplantı, 'Efendim uygun olan budur...' Ne demek bu yahu? Nasıl uygun olan budur? Temenni ederiz ki bu yanlışlardan dönülür" ifadelerini kullanmıştı.