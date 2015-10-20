YSK'nın 'sandık taşıma'yı reddetmesinden sonra Batman ve Cizre'de 'sandık birleştirme' kararı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) güvenlik gerekçesiyle sandık taşıma kararlarını iptal etmesine ve kararın ‘kesin’ hüküm taşımasına rağmen Batman'da 94, Şırnak’ın Cizre ilçesinde ise 92 sandık için birleştirme kararı alındı.

Batman İl Seçim Kurulu Müdürü Şirin Kurhan, 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin olarak, “Sandıklar daha önceden alınan karar gereğince başka mahalleye taşınmayacak, 8 mahallede toplam 94 sandık birleştirilecek” dedi.

Batman'da 8 mahallede 94 sandık birleştirecek

Kurhan, Yavuz Selim, Petrolkent, Pazaryeri, GAP, Seyitler, Belde, 19 Mayıs ve Petrol mahallelerindeki sandıkların mahalle dışına çıkarılmadan, her mahallede tek bir okulda toplanacağını kaydetti.

Cizre'de 47 sandık 3 okulda kurulacak

Bu karara göre, Cudi Mahallesi’nde kurulacak olan 47 sandıktan 18’i Nuh Nebi İlkokulu’na, 18’i Ahmed-i Hani İlkokulu’na, 11’i Menderes Ortaokulu’na, Sur Mahallesi’nde kurulacak olan 15 sandığın Vatan İlk ve Ortaokulu’na, Nur Mahallesi’nde kurulacak olan 31 sandıktan 18’i Cizre Atatürk Anadolu Lisesi’ne, 13 sandık ise Metin Bostancıoğlu İlk ve Ortaokulu’na kurulacak.