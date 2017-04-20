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YSK'nın ret kararına muhalif kalan tek isim Cengiz Topaktaş: Anayasa ihlali var

"Oyların mühürsüz olması referandumu yargı denetiminden çıkarır"

20 Nisan 2017 11:39

CHP, HDP ve Vatan Partisi'nin 16 Nisan'daki referandumda "tam kanunsuzluk" iddiasıyla yaptığı başvurular Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) reddedildi. Karar oy çokluğuyla alınırken, muhalif kalan tek isim Cengiz Topaktaş oldu. Topaktaş, referandum günü “mühürsüz oy” kararını imzalayan isimler arasında bulunuyor.

Seçimin yenilenmesini isteyen Topaktaş, kararının gerekçesini "Oyların mühürsüz olması referandumu yargı denetiminden çıkarır. 98 ve 101'inci maddelerde seçmen pusulası ve zarfların mühürlü olması şartı vardır. Anayasanın 79. maddesi, seçimlerin yargı denetiminde yapılacağını hüküm altına almıştır. Burada anayasanın ihlali söz konusudur" şeklinde muhalefet şerhi koydu.


 

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