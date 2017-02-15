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YSK'nın referandum kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

YSK'nın, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu sürecine ilişkin aldığı kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

15 Şubat 2017 02:47

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu sürecine ilişkin aldığı kararlar Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.


Buna göre, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasında yurt içi seçmen kütüğünün güncelleştirilmesinin usul ve esasları, yurt dışı seçmen kütüğünün güncelleştirilmesi usul ve esasları, sandık kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri, yurt dışında yaşayan seçmenlerin oy kullanmaları amacıyla ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları ile seçimlerle ilgili yurt dışındaki diğer harcamalarda uygulanacak usul ve esaslar, halk oylamasında il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri ile yayın kuruluşlarının uyması gereken hükümler belirlendi..

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