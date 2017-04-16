YSK'nın 'mühürsüz oy' kararına tepki

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), referandumunda bazı seçmenlere mühürsüz oy pusulası ve zarf verildiği şikayetlerini değerlendirdi. Kurul, mühürsüz oyların "dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadığı sürece" geçerli sayılmasına karar verdi.

YSK'nın açıklaması şöyle:

"Bazı sandık kurullarının seçmene oy pusulası ve zarflarını sandık kurulu mührüyle mühürlemeden verdikleri yolundaki yoğun şikayetler üzerine bugün toplanan Yüksek Seçim Kurulu sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar vermiştir.

"Sayım döküm işleminin buna göre yapılması gerekmektedir.

"Kamuoyuna, il ve ilçe seçim kurullarımıza, sandık kurullarına ve siyasi partilere duyurulur."

YSK'nın kararı muhalefetin ve bazı gazetecilerin tepkisini çekti.

YSK'nın aldığı karara tepki gösteren CHP Gençlik Kolları, aldığı tartışmalı kararlarla gündeme gelen futbol hakemlerine gönderme yaparak Twitter hesabından "Maçı Ivan Babek-Craig Thomson gibiler yönetiyor" yazdı.

Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin de katıldığı CNN Türk yayınında YSK kararı hakkında "Mühürsüz oy pusulasının herhangi bir şekilde geçerli sayılmasını ben daha önce herhangi bir seçimde görmedim" dedi.

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da kararın usulsüzlük anlamına geleceğini ima ederek, "YSK'nın mühürsüz oy pusulalarının kabulü yönünde verdiği kararın altında, seçmene önceden verilen zarfların geçerli sayılması vardır" yazdı.

Mart ayında MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan da kararı "skandal" olarak yorumladı.