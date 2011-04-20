-YSK'NIN KARARINI PROTESTO EYLEMLERİ SÜRÜYOR BİSMİL (A.A) - 20.04.2011 - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde izinsiz gösteriler sürüyor. Şentepe Mahallesi'nde bağımsız milletvekili adaylıklarının YSK tarafından iptalini protesto etmek için toplanan grubun çıkardığı ve bir kişinin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına yol açan olayın ardından eski BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, beraberinde bağımsız milletvekili Emine Ayna ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ile Bismil'e geldi. Demirtaş, Ayna ve Baydemir, Altıok Mahallesi'nde BDP ilçe Başkanlığına geçerken, parti binası çevresinde toplanan bir grup, güvenlik güçlerine taş ve molotofkokteylli ile saldırdı. Bunun üzerine polis, biber gazı ve basınçlı suyla göstericilere müdahale etti. Olaylarda henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olayların büyümesi üzerine Demirtaş Ayna, Baydemir ve Bismil Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu parti binasından dışına çıktı. Baydemir göstericileri sakinleştirmek için onlarla görüştü. -BAYDEMİR, AYNA VE AYDOĞAN BDP İL BAŞKANLIĞINA SIĞINDI- Diyarbakır'da polise taş ve molotofkokteyli ile saldıran grup, müdahale edilerek dağıtıldı. BDP Diyarbakır İl binası önünde toplanan ve aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adayları Emine Ayna ve Nursel Aydoğan'ın bulunduğu grup, Koşuyolu Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Milletvekili Ayna ile görüşen emniyet müdürlüğü yetkilileri, grubun arasında ''elinde molotofkokteyli taşıyan ve yüzleri maskeli'' şahısların bulunduğunu belirterek, ''Yürüyüşten sonra olay çıkacak. Bakın ellerinde molotofkokteylleri var. Yürüyüşe bu şekilde izin vermiyoruz. (Olay çıkmayacak.) diyorsunuz, ama siz ayrıldıktan sonra olay çıkıyor. İş makinelerini getirmişsiniz, bunları neden getirdiniz?'' dedi. Ayna ise iş makine ve kamyonları il binasına girilmesini önlemek için getirildiğini ifade ederek, ''Hükümet sayın Öcalan ile görüşüyorsa, pazarlık yaptığını söylüyorsa biz Kürtler olarak bir beklentimiz var. 7 arkadaşımıza haksızlık yapıldı. Siyasi hakları ellerinden alınmak isteniyor. Bu yürüyüşler ve basın açıklamalarıyla bunu protesto etmek istiyoruz. Sesimizi Hükümete duyurmak istiyoruz'' diye konuştu. Başkan Baydemir de, kendi aralarında konuşmaları için polisten izin istedi. Ancak tam bu sırada gruptaki bazı kişiler polise taş, molotofkokteyli ve havai fişekle saldırdı. Bunun üzerine polis, basınçlı su ve biber gazıyla gruba müdahale etti. Çıkan arbedede Baydemir, Ayna ve Aydoğan BDP İl Başkanlığı binasına sığındı. İl binasında çıkan duman üzerine, itfaiye ekipleri müdahale etti. İl binasında biber gazından etkilenen bazı kişiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Baydemir'in de gazdan etkilendiği görüldü. Olayda, belediyelere ait yaklaşık 10 iş makinesi ve 10 kamyonun camları da kırıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. BDP önündeki grubun grubun bekleyişi sürüyor.