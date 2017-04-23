YSK’nın kararına karşı İstanbul'dan Ankara'ya yürüdü; AYM'de nöbete başladı

Referandum sonuçları itiraz ederek, hekimlikten istifa edip 17 Nisan’da İstanbul’dan yürüyüş başlatan Dr. Hülya Şen Ankara’ya ulaştı. AYM önünde oturma eylemi yapacak olan Şen, “Hayır daha mücadele bitmedi” dedi.

Kadıköy Altıyol Meydanı’ndan başladığı yürüyüşe olumsuz hava şartlarına rağmen sürdüren Şen’i Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) önünde, kadın örgütleri, sivil toplum örgütleri, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Selma Güngör, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in yanı sıra Demokrasi İçin Birlik (DİB) ve Hayır Meclisleri karşıladı.

“Hatalarımızı görmeliyiz”

sendika34.org'da yer alan habere göre, ODTÜ A1 Kapısı önünde kısa bir açıklama yapan Şen, anayasanın askıya alındığı bir yerde hukuk çerçevesi içinde bir mücadele yürütmenin artık mümkün olmadığını belirterek, “Dik duran, net konuşan bir muhalefetin olmaması da çok üzücü. Çünkü Türkiye’nin öyle bir sosyolojik yapısı var ki bana sorarsanız yol boyunca gördüğüm, ne iktidarı ne muhalefeti temsil etmiyor. Hatta sivil toplum örgütlerinin bile oturup kendilerini sorgulamak zorunda oldukları, yaptıkları hataları önlerine koyup düşünmek zorunda oldukları bir döneme girdiğimizi düşünüyorum” dedi.

“Mücadele daha bitmedi”

Hukuku toplumun belirlemesi gerektiğini vurgulayan Şen, “Topluma rağmen hukuk dayatılamaz, anayasa hiç dayatılamaz, bundan sonraki kuralları biz belirleyeceğiz. Bu bir yürüyüştü aslında; yürümek mümkün ama gündem o kadar hızlı değişiyor ki yürüyüşle gündemi takip etmem mümkün değil. Bu yüzden günde 30 kilometre yürüyüp geri kalanını araçla devam edip Ankara’ya kadar geldik” şeklinde konuştu. Daha mücadelenin bitmediğine, zor ve baskıya rağmen “Evet” demediklerini, “Hayır” diyerek tarih yazdıklarına dikkat çeken Şen, yine “Hayır” diyerek mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Şen, Anayasa Mahkemesi (AYM) binası önünde oturma eylemi yapacak.