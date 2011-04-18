'YSK'nın kararı kesindir'

T24 - Ceza hukukçusu Yılmaz Yazıcıoğlu, YSK’nın bağımsız adaylarla ilgili verdiği adaylık iptal kararını ve itiraz yolunun açık olup olmadığını değerlendirdi.



YSK’nın BDP’nin desteklediği adayların da içinde bulunduğu 12 ismin milletvekili adayının adaylıklarını iptal etmesi, "nihai karar mı, itiraz yolu açık mı?" sorularını gündeme getirdi.



Yazıcıoğlu, Anayasanın ilgili maddesi ve milletvekili seçimi kanunun, belli suçlardan mahkum olmuş kişilerin, affa uğrasalar dahi milletvekili olamayacaklarını söylediğini belirtti.





Yılmaz Yazıcıoğlu şunları söyledi:



“Anayanın 76. maddesi kimlerin milletvekili olacağını ya da olamayacağını düzenliyor.



Maddeye göre, kısıtlama kararı verilmiş olanlar, kamu hizmetinden yasaklanmış olanlar, 1 yıl ya da daha fazla ağır hapis cezasıyla cezalandırlanlar, terör eylemine katılmış ya da katılmaya tahrik ya da teşvik suçundan hüküm giymiş olanlar, bu suçlardan mahkum olanlar; affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler diyor.



2839 sayıı milletvekili seçimi kanunun 11. maddesi de yine söylüyor. Terör suçlarından mahkum olanların ve devletin şahsiyetine dair cürüm işlemiş olanların, affa uğramış olsalar dahi milletvekili olamayacaklarını belirtiyor.



2007 yılında YSK, memnu hakların iadesi kararına dayanarak bazı kişilere bu imkanı vermiş. Halbuki memnu hakların iadesi, affın ötesinde bir şey değil. O kararın çelişkili olduğunu ifade edebiliriz.



Bahsedilen kişiler eğer bahsettiğmiz suçlardan birinden mahkum oldular ise, af olsa dahi milletvekili olabilme şansları yok.



Yine anayasanı 83. maddesini değerlendirmek gerekiyor. Bazı kişiler yargılanıyor olabilir ama vekilliği devam ederken mahkumiyet kararı çıkarsa, madde, mahkumiyet sonuçlarını vekillik sıfatı sona erdikten sonra çekeceklerini söylüyor.



Öte yandan madde, daha önce mahkum olanlar bakımından yani 2007’deki kararın dışında kalanlar bakımından mahkumiyet kararı varsa, terör suçu ya da devletin şahsiyetine karşı suç işlemişlerse, mahkum olmuşlarsa milletvekili olamayacaklarını söylüyor."



Yazıcıoğlu, "YSK’nın kararı nihai karar mı, itiraz merci yok mu?" sorusuna, "İtiraz merci meselesi değil. Anayasının 76. maddesinde ‘affa uğramışlardır’ sözünü anayasadan çıkarmadığınız ve buna uygun olarak 2839 sayılı kanunun 11. maddesinde değişiklik yapmadığınız sürece, YSK’nın kararı kesinlik kazanır ve bu uygulanır" yanıtnı verdi.







