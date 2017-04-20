YSK'nın kararı Fransa'da da protesto edildi: Bu oylama Türk demokrasi tarihinde kara bir leke

Gülçin Gökdere / Strasbourg

Fransa'nın Strasbourg şehrinde, YSK'nın referandum oylamasında "mühürsüz oyların da geçerli olacağına" dair son dakika aldığı kararı protesto eden vatandaşlar, CHP Strasbourg Birliği önderliğinde bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "yapılan referandumun şaibeli olduğunu ve sonucu tanımadıklarını" sloganlarla dile getirdi.

Protestoya katılan CHP PM üyesi Emre Çam da, şunları söyledi:

"Bir taraftan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyeceksiniz diğer taraftan milletin egemenliğine sandıkta darbe yapacaksınız. Bu oylama Türk demokrasi tarihinde kara bir lekedir. Şeffaf ve tarafsız olması gereken YSK, bir AKP'li üyenin 'mühürsüz oylarda sayılsın' teklifine onay vererek AKP'den yana taraf olmuş, seçimlerin meşruiyetinin kaybedilmesinde büyük bir rol oynamıştır."

"YSK'nın bu seçimlerde 2 buçuk milyon şaibeli mühürsüz oyların sandıkta geçerli sayılmasına onay verdiğini" öne süren Çam, aynı YSK'nın 2014'te bir mühürsüz oy yüzünden Bingöl'de bir ilçe seçimini iptal ettiğini hatırlattı.

CHP Strasbourg Birlik Başkanı Mustafa Kemal Özçelik ve Gençlik Başkanı Sevim Öner'in de katıldığı protesto gösterisinde CHP Yurt dışı Birliği'nin ortak açıklaması okundu. Partili partisiz tüm vatandaşlara çağrıda bulunan CHP Yurt dışı Birliği'nin çağrısı şöyle:



"Bu oylama Türk Demokrasi tarihinde kara bir lekedir ve bu oylamanın adı tarihin tozlu sayfalarında Mühürsüz Seçim olarak yer alacaktır. İstikbalimizin ve Cumhuriyetimizin tüm kazanımlarına yazıktır. Onurunu, vicdanını ve insafını yitirmemiş vatandaşlarımızı YSK yetkililerinin bu hukuk dışı kararlarına karşı demokratik ortamda ses çıkarmaya çağırıyor, adaletsizliğe dur diyoruz."

