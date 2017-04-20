T24 LogoT24 Logo
Gündem

YSK'nın kararı Fransa'da da protesto edildi: Bu oylama Türk demokrasi tarihinde kara bir leke

"Onurunu, vicdanını ve insafını yitirmemiş vatandaşlarımız..."

20 Nisan 2017 13:13

Gülçin Gökdere / Strasbourg

Fransa'nın Strasbourg şehrinde, YSK'nın referandum oylamasında "mühürsüz oyların da geçerli olacağına" dair son dakika aldığı kararı protesto eden vatandaşlar, CHP Strasbourg Birliği önderliğinde bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "yapılan referandumun şaibeli olduğunu ve sonucu tanımadıklarını" sloganlarla dile getirdi.

Protestoya katılan CHP PM üyesi Emre Çam da, şunları söyledi:

"Bir taraftan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyeceksiniz diğer taraftan milletin egemenliğine sandıkta darbe yapacaksınız. Bu oylama Türk demokrasi tarihinde kara bir lekedir. Şeffaf ve tarafsız olması gereken YSK, bir AKP'li üyenin 'mühürsüz oylarda sayılsın' teklifine onay vererek AKP'den yana taraf olmuş, seçimlerin meşruiyetinin kaybedilmesinde büyük bir rol oynamıştır."

"YSK'nın bu seçimlerde 2 buçuk milyon şaibeli mühürsüz oyların sandıkta geçerli sayılmasına onay verdiğini" öne süren Çam, aynı YSK'nın 2014'te bir mühürsüz oy yüzünden Bingöl'de bir ilçe seçimini iptal ettiğini hatırlattı.

CHP Strasbourg Birlik Başkanı Mustafa Kemal Özçelik ve Gençlik Başkanı Sevim Öner'in de katıldığı protesto gösterisinde CHP Yurt dışı Birliği'nin ortak açıklaması okundu. Partili partisiz tüm vatandaşlara çağrıda bulunan CHP Yurt dışı Birliği'nin çağrısı şöyle:

"Bu oylama Türk Demokrasi tarihinde kara bir lekedir ve bu oylamanın adı tarihin tozlu sayfalarında Mühürsüz Seçim olarak yer alacaktır. İstikbalimizin ve Cumhuriyetimizin tüm kazanımlarına yazıktır. Onurunu, vicdanını ve insafını yitirmemiş vatandaşlarımızı YSK yetkililerinin bu hukuk dışı kararlarına karşı demokratik ortamda ses çıkarmaya çağırıyor, adaletsizliğe dur diyoruz."
 

ETİKETLER

FransaoyYSKkararprotestoTürk demokrasi tarihikara bir leke

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24