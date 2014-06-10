YSK'nın cumhurbaşkanı adayları için seçim kriterleri belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu ( YSK), cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların çalışmalarını genelgelerle kurallara bağladı. Buna göre, adaylar miting düzenleyebilecek, makam araçlarına binemeyecek, hediye ve eşantiyon dağıtamayacak.

Milliyet’ten Önder Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı seçiminin nasıl yapılacağına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) genelgelerine ulaştı.

Genelgeye göre siyasi partiler cumhurbaşkanı adayları için miting düzenleyebilecek, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve milletvekili aday olursa makam araçlarına binemeyecek, devletin açılış ve temel atma törenlerine katılım yasak olacak, kapalı mitinglerde huzuru sağlamak amacıyla üç kişilik “edep ve töre heyeti” kurulacak. Adaylara bir kişi en fazla 9 bin 82 TL bağış yapabilecek. Aday seçim hesabında birikip de harcanmayan bağış paraları Hazine’ye kalacak.

YSK’nın önümüzdeki günlerde siyasi partilere göndererek yürürlüğe sokacağı Cumhurbaşkanlığı seçimi genelgeleri şöyle:

Partiye miting serbest

- Siyasi partiler, destekleri aday lehine açık veya kapalı yer toplantıları yapabilecek.

- Açık yerlerde propaganda 11 Temmuz-9 Ağustos tarihleri, ikinci oylamaya kalması halinde 11 Ağustos-23 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.

- Birden fazla aday aynı gün ve saat için miting başvurusu yaparsa ad çekme yöntemiyle kura çekilecek.

- Yurtdışında hiçbir surette propaganda yapılmayacak.

- Kapalı yerlerdeki propagandada adaylar üç kişilik heyet kurarak en yakın zabıta amir veya memuruna haber verecek. Üç kişilik heyet toplantının düzenini sağlama, kanunlara karşı hareketleri, edep törelerine aykırı veya suç işlemeye kışkırtıcı mahiyet taşıyan söz veya fiilleri önlemekle görevli olacak.

Anket yapılmayacak

- İsteyen aday 11 Temmuz’dan itibaren seçim bürosu açabilecek.

- Yazılı basında ilan ve Reklam yoluyla veya internet sitesi açmak suretiyle sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapılabilecek.

- Vatandaşların elektronik posta adreslerine, telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj gönderilemeyecek.

- Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın yayın araçlarıyla kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, mini referandum gibi adlarla vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılamayacak.

- Siyasi partiler ve adaylar, herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtamayacak.

- El ilanları ve diğer matbuat üzerinde Türk Bayrağı ile dini ibareler kullanılamayacak.

- Adaylar billboardlara süresi, sayısı ve ücreti eşit olmak şartıyla; tanıtıcı poster, ilan, pankart veya afiş asabilecek.

- Seçim gezilerinde Başbakan ve bakanlarla milletvekillerinin makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalar kullanılmayacak.

- Seçim gezilerinde protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla törenleri yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek.

- Makam aracının kullanılamaması, karşılama ve resmi ziyafet yasağı, aday olması halinde Cumhurbaşkanı için de geçerli olacak.

- Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ile aday olması halinde görevde bulunan Cumhurbaşkanı ve diğer adayların seçim propagandası ile ilgili yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak.

32 bin TL sınırı

- Adaylar 32 bin 730 TL’nin üzerindeki malları için bildirimde bulunacak. Adayın eşi ve çocuklarının mal bildirimleri de detaylı olarak verilecek.

- Her bir kişinin adaylara yapacağı yardım miktarı, her bir tur için en yüksek devlet memurunun maaşının brüt tutarını (9 bin 82 TL) geçemeyecek.

- Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulasında isimle birlikte fotoğraf kullanılacak. Böylece Türkiye de ilk kez fotoğraflı oy pusulası uygulamaya girmiş olacak.