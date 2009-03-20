'YSK’nın çözümü yetersiz'

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Meclis Haber Dergisi’nin ödül töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. YSK’nın T.C. kimlik numarası kararını değerlendiren Çiçek “Maksada uygun bir çözüm olmadı” dedi. YSK’nın kararının yeterli olmayacağını vurgulayan Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü:





“Ehliyetle pasaportla evlilik cüzdanıyla her şeyi yapıyoruz ama neden oy kullanamıyoruz. YSK’nın yeniden bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz” dedi.



Gazetecilerin Irak Cumhurbaşkanı Talabani’nin “Dağdan inen hapse gitmez” sözünün sorulması üzerine ise Çiçek, “Gündemimizde af yok, vatandaşlarımız rahat olsun. Hükümetin gündeminde PKK’ya af söz konusu değildir” dedi.



