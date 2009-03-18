YSK’nın büyük ‘özrü’

Seçimlere 11 gün kala YSK’nın gerekli tedbirleri almaması nedeniyle 300 bin özürlü oy kullanamayacak.



29 Mart Yerel Seçimleri’nde 300 bin özürlü oy kullanamayacak. YSK tarafından yüzde 85 özürlü olup vasi raporu bulunandan özel organizasyonla sandığa götürülmesi gerekenlerin de bu seçimlerde oy kullanamayacakları bildirildi.



AK Parti İstanbul Milletvekili Lokman Ayva, star’ın konuyla ilgili sorusu üzerine, ‘YSK Kanunu’nun 74’üncü maddesinde, Özürlüler Kanunu’nda özürlülerin oy kullanmasına ilişkin hükümler var. Bunlar için gerekli organizasyonun ve gerekli tedbirlerin YSK tarafından alınması gerekiyor. Bu yapılmadığı için bu kişiler oy kullanamayacak.



Tek imkânımız vatandaşlık hakkımız olan oy kullanmak. Bunu da yapamazsak sesimizi nasıl duyuracağımızı bilemiyorum’ dedi. YSK Başkanı’nın telefonlarına çıkmadığını kaydeden Ayva, ‘Bu durumun düzeltilmesi için Adalet Bakanlığı ve Avrupa Konseyi nezdinde girişimlerde bulunacağım’ dedi.

