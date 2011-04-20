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YSK'nın aday listelerine itiraz takvimi

YSK'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, geçici aday listelerine karşı itiraz takvimi

20 Nisan 2011 03:00



T24- YSK'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, geçici aday listelerine karşı itiraz takvimi şöyle:


20 Nisan Çarşamba


Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü



21 Nisan Perşembe


-Geçici adayların ilgili il seçim kurullarınca incelenmesinin son günü,

- Geçici aday listelerinde il seçim kurullarının incelemeleri sonucunda meydana gelen noksanlık
ve aykırılıkların; il seçim kurullarınca ilgili adayla, siyasi parti il başkanlığına ve ilgili siyasi parti genel merkezine de iletilmek üzere Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü



22 Nisan Cuma


-İl seçim kurullarının milletvekili geçici aday listelerine yapılan itiraz üzerine verdikleri kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü



24 Nisan Pazar


-Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü,

-Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü

-İstifa, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılmalar nedeniyle aday eksilmelerinin tamamlanması hususunun Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilere bildirilmesi,

-Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması.

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