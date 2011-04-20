YSK'nın aday listelerine itiraz takvimi





T24- YSK'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, geçici aday listelerine karşı itiraz takvimi şöyle:





20 Nisan Çarşamba





Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü







21 Nisan Perşembe





-Geçici adayların ilgili il seçim kurullarınca incelenmesinin son günü,



- Geçici aday listelerinde il seçim kurullarının incelemeleri sonucunda meydana gelen noksanlık

ve aykırılıkların; il seçim kurullarınca ilgili adayla, siyasi parti il başkanlığına ve ilgili siyasi parti genel merkezine de iletilmek üzere Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü





22 Nisan Cuma





-İl seçim kurullarının milletvekili geçici aday listelerine yapılan itiraz üzerine verdikleri kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü







24 Nisan Pazar





-Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü,



-Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü



-İstifa, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılmalar nedeniyle aday eksilmelerinin tamamlanması hususunun Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilere bildirilmesi,



-Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması.

