YSK'nın aday listelerine itiraz takvimi

T24- YSK'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, geçici aday listelerine karşı itiraz takvimi şöyle:
20 Nisan Çarşamba
Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü
21 Nisan Perşembe
-Geçici adayların ilgili il seçim kurullarınca incelenmesinin son günü,
- Geçici aday listelerinde il seçim kurullarının incelemeleri sonucunda meydana gelen noksanlık
ve aykırılıkların; il seçim kurullarınca ilgili adayla, siyasi parti il başkanlığına ve ilgili siyasi parti genel merkezine de iletilmek üzere Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü
22 Nisan Cuma
-İl seçim kurullarının milletvekili geçici aday listelerine yapılan itiraz üzerine verdikleri kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü
24 Nisan Pazar
-Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü,
-Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü
-İstifa, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılmalar nedeniyle aday eksilmelerinin tamamlanması hususunun Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilere bildirilmesi,
-Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması.