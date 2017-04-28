YSK'nın açıkladığı kesin sonuçlara ilk tepki HDP'den

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) referandumun kesin sonuçlarını açıklamasının ardından ilk tepki Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) geldi.

HDP Örgütlenmeden Sorumlu Eş Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım, “Açıklanan sonuçlar şaibeleri ortadan kaldırmamıştır” dedi.

Gazete Karınca'da yer alan habere göre, kararın meşru olmadığını dile getiren Yıldırım şunları ifade etti:

"Bu durum kanunileşse de, toplum açısından da bizim açımızdan da meşru değildir. YSK bunları resmi sonuçlar olarak ilan etmiş olabilir, bunu kanuna uydurmuş olabilirler, ama seçimler üzerindeki şaibe ve açık hile durumu ortadan kalkmış değildir. Halk açısından bunun gayri meşruluğu hep tartışılacaktır. Tanıdığımız doğru bulduğumuz tek şey halkın çok büyük çoğunlukla, hayır iradesini ortaya koymasıdır. Bu irade bizim için bakidir ve hiç bir karar bunun üstünü örtemez."

“Bu durum hukuk dışı”

Yıldırım, MHP Devlet Bahçeli'nin Devlet Bahçeli’nin “fiili durumu resmileştiriyoruz” sözlerine de dikkat çekerek “Bizim için fiili durum devam ediyor, kanunileşen bir şey yok. Bu fiili durumda hukuk dışıdır, kanun dışıdır” diye konuştu.