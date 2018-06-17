YSK'dan Selahattin Demirtaş'a ret

Yüksek Seçim Kurulu(YSK), Halkların Demokratik Partisi'nin Kasım 2016 yılından beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Mardin mitinglerine video konferansla katılması talebini reddetti.



HDP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, YSK’nın cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın Gaziantep, İzmir ve Mardin’e video konferansla katılma talebinin kabul edilmediği bildirildi.



Açıklamada, YSK’nın konuyla ilgili olarak “298 sayılı yasanın 49 ve 50'nci maddelerinde belirtilen propaganda imkanını bu yöntemle kullanmak mümkün olmadığından talebin reddine karar verilmiştir” ifadelerinin kullanıldığı ifade edildi.