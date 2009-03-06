YSK'dan seçmenlere önemli uyarı

29 Mart'ta belgelerden birini ibraz edemeyen seçmen oy kullanamayacak



Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Muammer Aydın, 29 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, TC Kimlik Numarası taşıyan; nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlilik cüzdanı, sürücü belgesi gibi belgelerle oy kullanılacağını bildirdi.



Aydın, '29 Mart 2009 Pazar günü yapılacak mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimlerinde sandık kurullarının görev ve yetkilerini gösterir genelge' ile seçimde uygulanacak işlemler, oy verme şekilleri, şikayet ve itirazlar ile bunların incelenmesi usullerinin belirlendiğini anımsattı.



Seçmenin TC kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oyunu kullanabileceğini belirten Aydın, bu belgelerden birini ibraz edemeyen seçmenin oy kullanamayacağını ifade etti. Aydın, belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgelerinin seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli olmadığını da bildirdi.



Muammer Aydın, sayılan kimlik belgeleri bulunmayan ceza infaz kurumları ve tutukevindeki taksirli suçlardan hükümlü bulunanlar ile tutuklu seçmenler için cezaevi idaresince verilmiş belgenin, kimlik yerine geçeceğini kaydetti.



Sayılan belgelerden TC Kimlik Numarasını taşımayanlara itibar edilmeyeceğini belirten Aydın, seçmen bilgi kağıdını gösteremeyenlerin, TC Kimlik Numarası taşıyan geçerli kimlik belgeleri ile oylarını kullanabileceklerini ifade etti.



Bu seçimde, yapılan yasal değişikliğin ardından ilk kez parmaklar boyanmayacak.