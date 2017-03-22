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YSK'dan seçim torbası kararı

YSK tarafından alınan karara göre seçim torbaları seçim sabahı alınabilecek

22 Mart 2017 22:26

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı karar uyarınca, daha önce seçime 4 gün kala sandık kurulu başkanlarınca alınan oy pusulaları ve diğer malzemelerin bulunduğu seçim torbaları, artık seçim sabahı bina sorumlularınca alınarak sandık kurulu başkanlarına ulaştırılacak.

Kurulun bugünkü gündeminde görüşülen konulardan biri, seçim torbalarının teslimi oldu. Kurul, anayasa değişikliğine ilişkin referandum için 3'ten fazla sandık kurulan yerlerde oy pusulaları ve seçim malzemelerinin bulunduğu seçim torbalarının bina görevlilerince halk oylamasının yapılacağı 16 Nisan Pazar sabahı alınmasına karar verdi.

Bina görevlilerinin bu torbaları alarak, seçim başlamadan önce sandık kurulu başkanlarına tutanakla teslim etmesi kararlaştırıldı.

Daha önceki uygulamaya göre, sandık kurulu başkanları seçim malzemelerinin bulunduğu torbaları, seçimden 4 gün önce alıyor ve evlerinde muhafaza ediyordu.

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