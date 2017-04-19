YSK'dan referandumun iptali için yapılan başvurulara ret!

CHP, HDP ve Vatan Partisi'nin 16 Nisan'daki referandumda "tam kanunsuzluk" iddiasıyla yaptığı başvurular Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) reddedildi. Karar oy çokluğuyla alındı. Kurulda 10 kişi başvuruların reddine karar verirken bir kişi kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi.

YSK’da oy çokluğuyla verilen karara muhalif kalan isim Cengiz Topaktaş oldu. Topaktaş, referandum günü “mühürsüz oy” kararını imzalayan isimler arasında bulunuyor.

Yeniçağ’da yer alan habere göre, seçimin yenilenmesini isteyen Topaktaş, kararının gerekçesini "Oyların mühürsüz olması referandumu yargı denetiminden çıkarır. 98 ve 101'inci maddelerde seçmen pusulası ve zarfların mühürlü olması şartı vardır. Anayasanın 79. maddesi, seçimlerin yargı denetiminde yapılacağını hüküm altına almıştır. Burada anayasanın ihlali söz konusudur" şeklinde muhalefet şerhi koydu.

CHP, AYM'ye gidiyor

CHP’nin YSK üyesi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'nın referandumun iptaline ilişkin başvuruları reddetmesinin ardından önce Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) ardından ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuracaklarını söyledi. Yakupoğlu, "Ancak gerekçeli kararın yazılması elbette ki zaman alacaktır. Öncelikle Anayasa Mahkemesi, ondan sonrada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar bunu götürmek zorundayız. Çünkü biz 'hayır'a oy veren yüzde 49 seçmenin tüm sorumluluğunu taşıyoruz" dedi.

CHP'den ilk tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, YSK'nın verdiği ret kararı sonrası gerekçeli kararı beklediklerini söylerken, "Hukukçularımızla toplanacağız, bütün süreci planlayacağız, yarın bu konu hakkında siyasi bir karar vereceğiz" dedi. Tezcan, CNN Türk canlı yayınında şu açıklamalarda bulundu:

"Öncelikle oy çokluğuyla reddedilmiş talebimiz. Karar bizi mutlu etmedi. Sayım döküm sırasındaki bu tutum sırasında ciddi bir meşruiyet tutum yaratmıştır, seçimi gayri meşru olarak göstermiştir. Oylama günü sorunlu bir oylama sonucu yaşandı. Açık oy konusunda ciddi baskı vardı. Gizli sayım uygulandı, itirazlarımızı dile getirdik üstüne üstlük sayım sırasında YSK bu kararı vermek suretiyle Seçim Kanunu'na açık bir aykırılıkla mühürsüz zarfları geçerli hale getirdi. Bu karar, bunları kanuna açık bir aykırılıkla geçerli demiştir. Meşruiyet sorununu büyüterek devam etmiştir. İptal verseydi meşruiyet sorunu çözülmüş olacaktı. YSK, kendisini kanun koyucu yerine koymuştur. YSK, seçim hilesine fırsat vermiştir. Organize bir seçim hilesi diyoruz. Belki çok ağır geliyor bu laf ama kastettiğimzi o gün sabahtan Türkiye'de hiçbir seçimde karşılaşmadığımız şekilde eksik oy paketleri gönderildiği haberleri geldi. YSK'ya itirazlarımızı bildir, 'Niye eksik geliyor' diye. Bize 'paketleme hatası' dediler. Milli iradeyi paketleme olduğu akşam ortaya çıktı.

"Bu ciddi bir meşruiyet krizidir. Bu sadece hayır oyu verenlerin oyuna karşı sıkıntı değil, 49 milyon oy kullanan her vatandaşa haksızlıktır.

"Bundan sonrasına gelince bütün hukuk yollarını işleteceğiz. MYK'da gerekçeli kararı görelim dedi, bu mücadelenin hukuk boyutunda nereye gideceğini MYK karar verecek. Gerekçeli kararı sanıyorum ki bugün yayınlayacaklardır. Bundan sonrası hukuk yolunda AYM, AİHM konusunda iki değerlendirme yapacağız. Hukukçularımızla toplanacağız, bütün süreci planlayacağız, yarın bu konu hakkında siyasi bir karar vereceğiz."

3 partiden başvuru

YSK, AKP’li Recep Özel’in başvurusu üzerine “mühürsüz zarf ve oy pusulalarının da geçerli” sayılacağına dair karar vermişti. Bu kararın ardından CHP, HDP ve Vatan Partisi referandumun iptali için YSK’ya başvurmuştu.

"AİHM'e gideriz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK’nın ret başvurusu kararı vermesi ihtimali üzerine "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Gerekirse olayı oraya kadar götüreceğiz” değerlendirmesini yapmıştı.

HDP: Ebediyen şaibeli kalır

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, YSK’ya yaptıkları başvuru sonrası seçimin iptal edilmemesi durumunda “referandumun sonsuza kadar şaibeli kalacağını” söylemişti.

Protestolar

YSK’nın kararı sonrası Türkiye genelinde en az 14 ilde vatandaşlar sokağa çıkarak protesto eylemleri gerçekleştirmişti. Eylemler sonrası bugün protestocuların evlerine baskın yapılarak 38 kişi gözaltına alınmıştı.

Erdoğan: Atı alan Üsküdar'ı geçti!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, referandum sonrası mühürsüz oy tartışmaları sürerken yaptığı ilk açıklamada "Atı alan Üsküdar'ı geçti" haberiniz yok" demişti.