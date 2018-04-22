YSK'dan karar çıktı: İyi Parti, seçimlere katılabilecek

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçime katılabilecek partileri açıkladı. YSK, 24 Haziran'da yapılacak seçime AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İyi Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin girebileceğine karar verdi.

Karar, CHP’li milletvekillerinin katılım belgelerinin YSK’ya sunulmasının ardından İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray’ın yaptığı başvuru sonrası çıktı.

YSK, 7 kabul oyuna karşılık, 2 ret oyuyla İyi Parti’nin seçimlere katılmasını kabul etti.