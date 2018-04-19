YSK'dan "İyi Parti seçime giremez" yazısıyla ilgili açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, sosyal medyada dolaşan "İyi Parti seçime giremez" yazısını yalanladı. Güven, YSK tarafından Adalet Bakanlığı'na bu konuda herhangi bir yazı yazılmadığını söyledi.

YSK Başkanı Güven, yaptığı yazılı açıklamada, İyi Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlardaki iddialara yanıt verdi.

Güven, açıklamasında şunları kaydetti: "Sosyal medyada, Adalet Bakanlığına hitaben İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin Sadi Güven imzalı bir yazı dolaşmaktadır. Başkanlığımızca Adalet Bakanlığına bu konuda herhangi bir yazı yazılmamıştır."