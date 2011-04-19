YSK'dan geri dönüş sinyali: Belgeleri getirirlerse adaylıkları kabul edilebilir

T24

Selahattin Demirtaş: Mahkeme o belgeyi vermiyor

YSK Başkanı Ali Em: Karar siyasi değil



Demirtaş: Arkadaşlarımız belgeleri hazırlıyor

YSK'dan veto edilen bağımsız adaylar için açıklama geldi. Açıklamaya göre veto edilenler, ilgili mahkemelerden ''Kamudan yasaklı olmadıklarına'' dair belge alırlarsa adaylıklarının önündeki engel kalkacak.YSK Başkanı Ali Em, YSK'nın aldığı "iptal" kararını değerlendirirken YSK'nın bağımsız bir kurum olduğunu kararın da siyasi olmadığını söyledi. Alınan kararın gerekçelerinin açıklandığını hatırlatan YSK Başkanı adaylıkları iptal edilen bağımsız adayların eksik belgeleri getimeleri halinde gereken değerlendirmeleri yapacaklarını söyledi.Em şunları kaydetti:"İtiraz süresi var, siyasi partilerlerin adaylarının itiraz süresi ile bağımsızlarınki farklı. Bağımsızların itiraz olur mu olmaz mı bunları değerlendireceğiz. Şu an herhangi bir açıklama yapmayacağım. Çünkü sürelerin geçmesi lazım, geçtikten sonra gerekli değerlendirmeleri yapacağız... Bize her zaman başvuru olur ve günü geldikçe değerlendiririz."BDP Eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş YSK kararını değerlendirdi. Demirtaş, "Arkadaşlarımız o belgeleri hazırlıyor. Belgeleri YSK'ya yetiştireceğiz" dedi.