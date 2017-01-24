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YSK’dan ‘evet’ kararı

Mühürlerde ‘tercih’ yazacak

24 Ocak 2017 23:19

Yüksek Seçim Kurulu, referandumda anayasa değişikliği paketinin oylanmasında “evet” yerine “tercih” yazılı mühür kullanılmasını kararlaştırdı.

Birgün’ün haberine göre,  CHP’nin başvurusu üzerine referandumda kullanılacak mühre ilişkin bir karar aldı. 12 Eylül 2010 referandumu öncesi de tartışma konusu olan

“Hayır” ın üzerini “Evet” mührü kullanarak işaretlemenin sorun yaratacağı kaygıları yeniden gündeme geldi. CHP’nin temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nun başvurusu üzerine konuyu görüşen Yüksek Seçim Kurulu, genel ve yerel seçimlerde olduğu gibi seçmenin kararını “evet” mührüyle göstermesi yerine “tercih” mührünü kullanmasını kararlaştırdı.

Yurttaşlar, referandumda “Evet” yazılı beyaz bölüm ile “Hayır” yazılı kahverengi bölümün yer aldığı oy pusulalarını “Tercih” yazılı mühürle işaretleyecek.

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