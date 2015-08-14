YSK'dan erken seçim açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "YSK seçime hazır ancak henüz alınmış bir seçim kararı yok. Biz gerekli hazırlıkları her seçim akabinde yapıyoruz" dedi.

Güven, kurula gelişinde gazetecilerin olası erken seçime yönelik sorularını yanıtladı.

Son gelişmelerin ardından YSK'nın seçime hazır olup olmadığı sorulan Güven, "YSK seçime hazır ancak henüz alınmış bir seçim kararı yok. Biz gerekli hazırlıkları her seçim akabinde yapıyoruz. Şimdi hazırız ancak bir miktar kağıt eksiğimiz var. Onun da imalatına başlayacağız. Bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı yok ancak alınmış bir seçim kararı yok, biz onu bekliyoruz" yanıtını verdi.

"En kısa hangi sürede seçim yapılabilir?" sorusu üzerine Güven, şu yanıtı verdi:

"Onun hesaplarını yapıyoruz. Biz her zaman bunun hazırlığını yaptık. Henüz kuruldan çıkmış herhangi bir karar yok. Normalde sayın Cumhurbaşkanının seçime götürmesi halinde 90 günü takip eden ilk pazar günü. Ancak milletvekili seçimi kanunun 9. maddesi bize seçimlerde süreyi kısaltma imkanı veriyor. Kurul tarafından böyle bir seçim kararı alınmadığı için bir değerlendirmemiz yok. Karar alınırsa bakarız."

Seçimin maliyetine yönelik soruya da Güven, "Sadece bizim harcadığımız paralarla ilgili değil. Bunun dışında Hazine yardımı var, dışarıda harcananlar var. Kesin bir rakam vermem mümkün değil. Biz YSK olarak yapılan seçimlerle ilgili önceki seçimlerde açıkladık, onlara bakın" diye konuştu.