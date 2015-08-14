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YSK'dan erken seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, 'YSK seçime hazır ancak henüz alınmış bir seçim kararı yok' dedi

14 Ağustos 2015 12:51

 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "YSK seçime hazır ancak henüz alınmış bir seçim kararı yok. Biz gerekli hazırlıkları her seçim akabinde yapıyoruz" dedi.

Güven, kurula gelişinde gazetecilerin olası erken seçime yönelik sorularını yanıtladı. 

Son gelişmelerin ardından YSK'nın seçime hazır olup olmadığı sorulan  Güven, "YSK seçime hazır ancak henüz alınmış bir seçim kararı yok. Biz gerekli  hazırlıkları her seçim akabinde yapıyoruz. Şimdi hazırız ancak bir miktar kağıt  eksiğimiz var. Onun da imalatına başlayacağız. Bizim açımızdan herhangi bir  sıkıntı yok ancak alınmış bir seçim kararı yok, biz onu bekliyoruz" yanıtını  verdi. 

"En kısa hangi sürede seçim yapılabilir?" sorusu üzerine Güven, şu  yanıtı verdi: 

"Onun hesaplarını yapıyoruz. Biz her zaman bunun hazırlığını yaptık.  Henüz kuruldan çıkmış herhangi bir karar yok. Normalde sayın Cumhurbaşkanının  seçime götürmesi halinde 90 günü takip eden ilk pazar günü. Ancak milletvekili  seçimi kanunun 9. maddesi bize seçimlerde süreyi kısaltma imkanı veriyor. Kurul  tarafından böyle bir seçim kararı alınmadığı için bir değerlendirmemiz yok. Karar  alınırsa bakarız." 

Seçimin maliyetine yönelik soruya da Güven, "Sadece bizim harcadığımız  paralarla ilgili değil. Bunun dışında Hazine yardımı var, dışarıda harcananlar  var. Kesin bir rakam vermem mümkün değil. Biz YSK olarak yapılan seçimlerle  ilgili önceki seçimlerde açıkladık, onlara bakın" diye konuştu. 

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