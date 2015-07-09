YSK'dan en çok rapor TRT'Ye, en çok ceza da TGRT'ye

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim dönemi yayın yasaklarına ilişkin kararlarını açıkladı. En çok TRT hakkında rapor hazırlanırken, en çok ceza da TGRT’ye verildi. Ceza almayan tek kanal ise Survivor programı yayınlayan TV 8 oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) seçim döneminde ihlal yaptığı gerekçesiyle gönderdiği 262 raporu değerlendiren YSK, raporlardan 164’ünü karara bağladı. Bu dönem kanalların haftalık yayınları için rapor hazırlandığından bazı kanallara tek bir rapor için birden fazla ceza verildi.

Raporların 19’u “tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk” ilkelerinin ihlal edilmesi, 40’ı ise AKP reklamlarında kullanılan Türkiye Cumhuriyeti bayrağı ve dini ibareler nedeniyle hazırlandı.

En çok TRT raporlarlandı, TGRT ceza aldı.

Buna göre,

TRT için 19 rapor hazırlandı, 5 uyarı, 2 program durdurma cezası verildi; Halk TV için 17 rapor hazırlandı, 4 uyarı, 22 program durdurma cezası verildi; Kanal 24 için 11 rapor hazırlandı, 13 uyarı, 55 program durdurma cezası verildi; TV Net için 10 rapor hazırlandı, 6 uyarı, 11 program durdurma cezası verildi; A Haber için 8 rapor hazırlandı, 10 uyarı, 27 program durdurma cezası verildi; TGRT için 10 rapor hazırlandı, 9 uyarı, 70 program durdurma cezası verildi; Samanyolu Haber için 7 rapor hazırlandı, 4 uyarı, 1 program durdurma cezası verildi; TV 5 için 5 rapor hazırlandı, 7 uyarı, 18 program durdurma cezası verildi; Ulusal 1 için 8 rapor hazırlandı, 11 uyarı, 7 program durdurma cezası verildi; Kanal D için 3 rapor hazırlandı, 1 uyarı, 2 program durdurma cezası verildi; ATV için 4 rapor hazırlandı, 2 uyarı cezası verildi; Show TV için 4 rapor hazırlandı, 1 uyarı cezası verildi; CNN Türk için 3 rapor hazırlandı, 2 program durdurma cezası verildi; Ülke TV için 8 rapor hazırlandı, 4 uyarı, 4 program durdurma cezası verildi; Star TV için 3 rapor hazırlandı, 1 uyarı cezası verildi; HaberTürk için 4 rapor hazırlandı, 1 uyarı cezası verildi; Kanal 7 için 4 rapor hazırlandı, 1 uyarı cezası verildi; Beyaz TV için 5 rapor hazırlandı, 1 uyarı cezası verildi; NTV için 5 rapor hazırlandı, 1 uyarı cezası verildi.

YSK, seçim sonuçlarını erken açıklayan 65 kanalın hepsine de iki şey kez program durdurma cezası verdi.

Seçim sonucunu erken yayınlayanlara ceza

Saat 21.00’de biten yayın yasağına rağmen bazı kanallar seçim sonuçlarını 19.30’dan itibaren açıklamaya başlamışlardı.

Seçim sonuçlarını erken açıkladığı için ceza alan kanallar şu şekilde:

Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, Fox, Haber Türk, NTV, CNN Türk, Flash TV, TGRT Haber, 24, STV, Samanyolu Haber, Kanal Türk, Bugün TV, A Haber, Halk TV, TRT 1, TRT Türk, TRT Haber, Ulusal 1, Bengü Türk TV, Cem TV, Kanal A, Kanal 7, Beyaz TV, Ülke TV, Sokak, 360 TV, Özgür Gün TV, Denge TV, IMC, MTV, Cine 5, Kanal B, Kanal T, Pamukkale, Abant TV, SRT 1, Bahar Türk, Tek Rumeli TV, Kaçkar TV, TV 5, Koza, Kon TV, Haberaks, Altaş TV, Kanal Urfa, Uzay Haber, Barış TV, Kanal Fırat, Kanal 35, Kanal Çay, Yeni Kocaeli, Meltem TV, Kanal 5, Ege TV, Köy TV, TV1, Kadırga TV, TV Net, TV Kayseri, HRT Akdeniz, Mesaj, TV 10.

Gelecek haftadan itibaren cezalar uygulanmaya başlayacak, ceza alan kanallar ana haber bülteninden sonra bir buçuk saat süreyle programlar duracak.