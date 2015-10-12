YSK'dan Digitürk kararı

Digiturk'ün Kanaltürk, Samanyolu TV, Mehtap TV, S Haber, Bugün TV, Yumurcak TV ve Irmak TV'nin platformdan çıkarıldığını açıklamasının ardından MHP ve Samanyolu Grubu, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu. YSK, bu iki talebin de seçimle ilgili bir karar olmadığını bildirerek talebi reddetti.

MHP’nin 2,5 sayfalık dilekçesinde, Anayasa'nın 79’uncu maddesi ve 298 sayılı seçimlerin genel hükümleriyle ilgili Digiturk’e ceza uygulanması yönünde talepte bulunuldu. YSK ise bu talebi reddederek, Digiturk’ün bu kararının seçimlerle ilgili bir karar olmadığı bilgisini verdi.