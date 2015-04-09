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YSK'dan beraat eden Balyoz sanıklarına seçim vizesi

YSK, Balyoz davasından yargılanıp beraat eden aday olan sanıkların, 7 Haziran’daki seçimlere katılabileceklerine karar verdi

09 Nisan 2015 23:21

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 4 saat süren toplantısında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yeniden yargılama kararı üzerine önceki mahkûmiyetleri iptal edilip beraat eden Balyoz sanıklarının adaylıklarını değerlendirdi. YSK sanıkların mahkûmiyetlerinin iptal edilerek beraat ettiklerini göz önünde bulundurarak seçimlerde adaylıkları önünde engel bulunmadığına oy çokluğu ile karar verdi.

 

Dursun Çiçek ara kararı

 

Oya Armutçu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, YSK CHP’den aday olan Balyoz sanığı Dursun Çiçek’in ise hakime hakaretten aldığı, infaz edilen 1 yıl 6 aylık hapis cezası ile ilgili verilen memnu hakların iadesi kararının sunulmasını da istedi. Çiçek’in kararı yarın getireceği belirlendi. YSK böylece Çiçek’in adaylığına bir engel görmeyerek vize verdi. CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, kararı değerlendirirken, “YSK son derece doğru bir karar vermiştir. Balyoz sanıkları Anayasa Mahkemesi kararı ışığında yeniden yargılanmışlar ve önceki mahkumiyet kararları iptal edilerek beraat etmişlerdir. Seçilmelerinde bir engel yoktur. Seçilme hakkı kısıtlanamaz. YSK doğru bir karar vermiştir” dedi. 

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