YSK'dan Ahmet Türk'e yumruk atan adaya izin

T24- Samsun'dan bağımsız milletvekili adayı olan 28 yaşındaki İsmail Çelik'in adaylığını Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kabul etti. Çelik, kapatılan DTP' nin eski genel başkanı Ahmet Türk'ü yumruklamıştı.

YSK, geçen yıl 12 Nisan'da, Samsun'da görülen, 2 kişinin hayatını kaybettiği Bulanık olayları davasının duruşma çıkışında açıklama yapan Ahmet Türk'ü yumruklayan İsmail Çelik'in adaylığını kabul etti.

Çelik, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan DTP' nin eski genel başkanı Ahmet Türk'e yumruklu saldırı gerçekleştirdiği için tutuklanarak 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış geçen yıl Haziran ayında 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılıp daha sonra cezası 7 bin TL paraya çevrilmişti.

Arkadaşlarından topladığı 7 bin 734 TL'yi İl Seçim Kurulu'na yatırarak bağımsız aday olan İsmail Çelik ile birlikte Samsun'dan 2 bağımsız aday çıktı.

