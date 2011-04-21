'YSK vetosu' Fransız basınında alay konusu oldu!

T24

Sosyalistlerden kınama





Fransa'da Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve iktidar partisine yakınlığıyla bilinen Le Figaro, konuyu sayfalarına taşıyan gazetelerdendi. Gazetenin haberinde, "Türkiye ayaklanmalarla çalkalanan Arap ülkelerinden 'esirgemediği' demokrasi tavsiyelerini kendisine uygulamakta zorluk çekiyor" yorumu yapıldı.Haberde dikkat çeken bir başka yorum da "YSK yargıçlarının BDP vetosu, Kürtlerin siyasal yaşama entegrasyonunu tehlikeye sokuyor" oldu. Gazete, Fransa'da yakından tanınan Leyla Zana için "Kürt davasının ilham kaynağı" benzetmesini yaptı.Merkez sol eğilimli Liberation gazetesi de konuyla ilgili kısa haberini Leyla Zana'yı ön plana çıkararak okurlarına duyurdu.Öte yandan, Fransa'da ana muhalefetteki Sosyalist Parti de YSK kararını kınayan kısa bir açıklamada bulundu. Açıklamada, karardan "üzüntü" duyulduğu, kararın "Türkiye'de demokrasinin kuvvetlenmesine katkı sağlamadığı" vurgulandı. "Kürt sorununa barışçıl ve siyasal bir yaklaşımın tersine olduğu" görüşleri de açıklamada dile getirildi. Sosyalist Parti ayrıca, "AB üyeliğini hedefleyen bir ülkede gerçek demokratik ifade koşullarına tam olarak saygı duyulması" çağrısında bulundu.Sosyalist Parti, Türkiye'den CHP'nin asil üye, BDP'nin ise gözlemci statüsüne sahip olduğu Sosyalist Enternasyonal içinde Fransa'yı temsil ediyor.