-YSK ÜYESİ AŞANER: İLK KARARIMIZ HUKUKİYDİ ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi Halim Aşaner, YSK'nın bazı bağımsız milletvekili adaylarının adaylıklarının iptal edilmesi kararının hukuki ve belgelere dayalı olduğunu belirterek, ''Kararımız herhangi bir saikle oluşturulmamıştı. Sonraki süreçteki kararımız da yine o tarih itibariyle mevcut hukuki düzeni ifade eden, doğru ve hukuki bir karardı'' dedi. Halim Aşaner, YSK Başkanı Ali Em'in açıklamalarının ardından, bağımsız milletvekili adaylarıyla ilgili olarak kurulun verdiği kararın ardından yapılan eleştirilere cevap verdi. Seçimlerin düzen içerisinde yönetilmesi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma görevinin YSK'ya ait olduğunu hatırlatan Aşaner, milletvekili adaylarından istenen belgelerin ve adayların yapmaları gereken işlemlerin anayasanın 76. ve Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 11. maddesinde belirtildiğini söyledi. Aşaner, 25 yaşını doldurmadığı ve ilköğretim mezunu olmadığı için bu seçimde ve daha önceki seçimlerde bazı adayların adaylıklarının iptal edildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu: ''Bağımsız adayların şartları, başvuru tarihinden bir ay önce bütün adaylara duyuruldu. Siyasi partilerle ilgili çalışmamız verimli oldu, siyasi partilerimiz temsilcilerini vaktinde atadı, temasa geçti. Listeleri üzerinde yapılan çalışmalar sırasında temsilciler eksiklikleri giderdi. Bağımsız adayların da belgeleri incelendi. 203 bağımsız adaydan 40'tan fazlasının belgelerinde noksanlıklar saptandı. Bunların bir kısmı öğrenim, bir kısmı askerlik belgesi, bir kısmının da başvuru dilekçesinde, bir kısmının da geçmiş mahkumiyetlerine ilişkin milletvekili seçilme yeterliliği olmadığı, bu haklarının tekrar kazanılması bakımından yaklaşık 50 yıllık uygulama olarak memnu hakların iadesi veya yasaklanmış haklarının geri verilmesine dair bir kararı ibraz etmeleri gerektiğini belirttik. Bağımsız adayların eksikliklerini il seçim kurullarına bildirdik. Onlar da aday veya vekillerine eksiklikleri bildirerek bunları gidermeye çalıştık. Siyasi partilere tanınan haktan bağımsız adayların da yararlanmasını bu seçimde gerçekleştirmeye çalıştık. 30 aday eksiklikleri tamamladı, belgeleri, mahkeme kararlarını ibraz etti. Toplam 11 adayımızın 10'unda yasaklanmış hakların geri verildiğine dair mahkeme kararı ibraz etmedikleri için, birisinin de sonradan yasa değişikliği olmasına rağmen bir uyarlama kararı alınıp ibraz edilmediği için vaktinde bunların adaylıklarının iptaline karar verildi. YSK'nın 8 bin 500 aşkın adayın belgelerini incelediği var sayılırsa bu süreçteki iletişimin oldukça etkili olduğunu söyleyebiliriz. YSK personeliyle birlikte Diyarbakır İl Seçim Kurulu'nu aradıktan sonraki 20 dakika içerisinde oradaki bağımsız adayların Ankara'da bulunan vekillerinin YSK'ya başvurup belge ibraz ettiklerini gördük. Ertesi gün de eksik belgeler ibraz edildi.'' Aşaner, yaşanan süreç sonunda kurulun milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmayan adayların milletvekilliği adaylıklarının iptaline karar verdiğini hatırlatarak, kararın adaylara tebliğinden itibaren eksikliklerin giderildiğini, mahkeme kararlarının kurula sunulduğunu ifade etti. YSK'nın yasal ve süresinde yapılan başvuru ve ibraz edilen belgeler karşısında bu kez bazı adayların adaylıklarının kabulüne karar verdiğini hatırlatarak, ''İlk kararımız hukukiydi, belgelere dayalıydı, herhangi bir saikle oluşturulmamıştı. Sonraki süreçteki kararımız da yine o tarih itibariye mevcut hukuki düzeni ifade eden, doğru ve hukuki bir karardı'' dedi. Yaşananlar karşısında kurula ''fiili durumda değişiklik olmadığı halde hukuki kararda değişiklikler yapıldı'' yönünde eleştiriler yöneltildiğini belirten Aşaner, ''Önceki karardan haklı bir neden olmaksızın dönülmüş değildir. İbraz edilen mahkeme kararları esasen bağımsız adaylara bu hakkı verdiği için bu haklar yüksek kurul tarafından kendilerine tanınmıştır'' diye konuştu. Bu arada, YSK Başkanı Ali Em, bir gazetecinin yaşanan süreçte kamuoyunun ''Yakıp yıkınca YSK kararında geri adım attı'' şeklinde yorumlar yapıldığını ifade etmesi üzerine de ''Seçimin takvime göre yapıldığı, siyasi partilerin, bağımsız adayların hangi sürede ne yapacağı tek tek açıklanmıştı. Zaman zaman yaptığımız açıklamalarla kısmen bu konuya değindik'' dedi. Em, daha sonra, basın mensuplarına, seçimde kullanılacak şeffaf sandık ile oy kullanma kabinlerini gösterdi.