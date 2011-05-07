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YSK ÜYELİĞİNE YÜKSEL ÖZTÜRK SEÇİLDİ ANKARA (A.A)

07 Mayıs 2011 18:06

-YSK ÜYELİĞİNE YÜKSEL ÖZTÜRK SEÇİLDİ ANKARA (A.A) - 07.05.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine Danıştay 2. Dairesi Üyesi Yüksel Öztürk seçildi. YSK Başkanvekili Kırdar Özsoylu'nun, Danıştay 15. Daire Başkanlığına seçilmesinin ardından YSK üyeliğinden ayrılmasıyla YSK'nın Danıştay kontenjanından bir üyesi eksilmişti. Özsoylu'dan boşalan YSK üyeliği için Danıştay Genel Kurulunda yapılan seçimde, Danıştay 2. Daire Üyesi Yüksel Öztürk seçildi. Yüksel Öztürk, 1962 tarihinde Sinop-Ayancık'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1985 yılında mezun olan Öztürk, Başbakanlık Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcılığı, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

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