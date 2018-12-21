YSK üyelerinin görev süreleri 1 yıl uzatılıyor

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis Başkanlığı’na 10 maddelik yasa teklifi sundu. Teklif kabul edilirse 23 Ocak 2019’da görev süresi dolacak Başkan Sadi Güven de dahil olmak üzere 6 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi için yapılacak seçim 2020 yılına ertelenecek. Böylece 6 üyenin görev süresi 1 yıl uzatılmış olacak.

Teklifin gerekçesi ise şu şekilde:

“Yüksek Seçim Kurulunun bazı üyelerinin görev süresi 2019 yılı Ocak ayında sona erecek olup, bu üyeler bakımından Ocak ayı içinde yenileme gerekmektedir. 31 Mart 2019 tarihinde mahalli idareler seçiminin başlangıç tarihi, 1 Ocak 2019 olduğundan seçim takvimi başladıktan sonra üyelerinin yarısından fazlasının değişmesi söz konusu olacaktır. Bu durum Anayasanın 79 uncu vurgulanan seçimlerin düzen içinde yönetimi açısından sorun oluşturabilecektir. YSK üyeleri görev yaptıkları süreçte seçim hukuk alanında uzmanlaşmaktadır. Mevcut üyelerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanılmasında fayda mülahaza edilmektedir.

"Yapılan düzenlemeyle 2019 yılında yapılacak üye seçiminin 2020 yılında, 2022 yılında yapılacak üye seçiminin ise 2023 yılında yapılması öngörülerek mevcut üyelerin görev süreleri bir yıl uzatılmaktadır. Başkan ve başkanvekilleri de getirilen düzenleme kapsamında yer almaktadır.”