YSK, Tunceli’yi görüşecek

YSK Başkanı Muammer Aydın, "Tunceli İl Özel İdaresi'nde AK Parti propaganda malzemelerinin bulunduğu" iddialarını, yarın yapacakları rutin toplantıda ele alacaklarını bildirdi.





Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan şikayetleri, basında yer alan tüm iddiaları rutin toplantılarında değerlendirdiklerini belirtti.



Muammer Aydın, YSK'nın bugün toplantı yapmadığını ancak yarınki toplantıda gündemdeki iddiaların değerlendirileceğini ifade etti.



Aydın, "Türkiye'nin gündeminde ne varsa Kurulda her konuyu görüşüyoruz, Türkiye'de ne olursa değerlendiriyoruz. Yarın da bunu yapacağız. Olağanüstü bir toplantı yok" diye konuştu.

