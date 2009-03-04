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YSK, Tunceli'yi bugün görüşecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muammer Aydın, Tunceli Valili'ndeki aramaya ilişkin bugün toplantı yapacaklarını belirtti.

04 Mart 2009 02:00

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muammer Aydın, Tunceli İl Özel İdaresinde AKP propaganda malzemelerinin bulunduğu iddialarıyla ilgili olarak, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan belgeleri istediklerini ve konuyu bugün görüşeceklerini bildirdi.

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YSK'ya gelişinde, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aydın, Tunceli İl Özel İdaresi'ndeki aramaya ilişkin belgelerin istendiğini, bugün saat 17.00'de yapacakları toplantıda konuyu görüşeceklerini belirtti.

Olayın başlangıcı

Tunceli Valiliği Özel İdare Genel Sekreterliği'nde dün yapılan İl Genel Meclis toplantısına katılan DTP'li üyeler, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne ait bodrum kattaki depoda, AKP'nin seçim malzemelerinin tutulduğunu iddia ederek, burada arama yapılmasını istedi.

CHP'li üyelerin de desteğiyle kabul edilen önerge doğrultusunda, Atatürk Mahallesi'nde Tunceli Valiliği binasının yanındaki İl Özel İdare binasının bodrum katındaki depoya inen İl Genel Meclisi üyeleri, burada AKP'ye ait seçim afişleri, parti bayrakları, flamalar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ekim 2008 günü kente geldiğinde partililerin astığı pankartlarını bulduklarını söyledi.

DTP İl Genel Meclisi üyeleri cep telefonları ile afişleri görüntülediklerini söyledi ve bu görüntülerle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

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