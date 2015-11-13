YSK kesin sonuçları açıkladı; Meclis takvimi nasıl işleyecek?

YSK, 1 Kasım genel seçim sonuçlarını açıkladı. Kesin sonuçların açıklanmasından beş gün sonra toplanması gereken TBMM, 17 Kasım Salı günü, 15.00’te yemin töreni için bir araya gelecek.

Ardından Meclis Başkanlığı seçimi takvimi işlemeye başlayacak. TBMM Başkanı seçilene kadar 25. Dönemde olduğu gibi CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal "en yaşlı üye" sıfatıyla, Meclis'e başkanlık edecek.

Yemin töreni bitiminde çalışmalara 5 gün ara verilecek. Bu süre içinde Başkan adayları başvurularını yapacak.

Sonraki 5 günde de Meclis Başkanlığı seçimi tamamlanacak. AKP, 7 Haziran seçim sonuçlarının aksine bu kez başkanı tek başına seçtirecek çoğunluğa sahip. Bu nedenle seçimin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Yeni hükümetin 18 Kasım’da açıklanması bekleniyor. Abdullah Gül’ün ilk AKP hükümetini kurduğu tarih de 18 Kasım 2002’deydi.