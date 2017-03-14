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YSK, seçmen sorgulama sistemini hizmete açtı

16 Nisan'da yapılması planlanan referandum için vatandaşlar nerede oy kullanacaklarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek

14 Mart 2017 20:32

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 16 Nisan’da yapılması planlanan anayasa referandumu için sorgulama sistemini hizmete açtı.

Vatandaşlar, referandumda nerede oy vereceğini e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler. 

Seçmen sorgulaması için tıklayın.

 

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