YSK, seçmen sorgulama sistemini hizmete açtı

<p class="p1"><span style="line-height:1.5;">Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 16 Nisan’da yapılması planlanan anayasa referandumu için sorgulama sistemini hizmete açtı. </span></p>\r\n\r\n<p class="p1"><span style="line-height:1.5;">Vatandaşlar, referandumda nerede oy vereceğini e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler. </span></p>\r\n\r\n<p class="p1"><a rel="nofollow" href="https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama" target="_blank"><span class="s1">Seçmen sorgulaması için tıklayın.</span></a></p>\r\n\r\n<p class="p1"> </p>\r\n