YSK, seçimin kesin sonuçlarını ilan etti

T24 - Yüksek Seçim Kurulu, 24. dönem milletvekili seçimleri kesin sonuçlarını açıkladı.



Resmi Gazete;de yayımlanan kesin seçim sonuçlarına göre, 12 Haziran'da yapılan seçimlerde 43 milyon 914 bin 948 seçmen oy kullandı. 973 bin 185 oy geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı yüzde 83,16 olarak gerçekleşti.





Kesin sonuçlara göre partilerin aldığı oylar ve yüzdeleri şöyle:

AKP: 21,320,207 (49,80)

CHP: 11,122,420 (25,98)

MHP: 5,575,010 (13,02)

Bağımsızlar: 2,819,917 (6,59)



DP: 278,775 (0,65)



EP: 31,766 (0,07)



MP: 60,673 (0,14)



LDP: 15,166 (0,04)



SP: 541,470 (1,26)



HEP: 124,082 (0,29)

HSP: 329,358 (0,77)

DYP: 64,453 (0,15)

TKP: 63,786 (0,15)



MMP: 36,105 (0,08)



BBP: 322,819 (0,75)



DSP: 107,889 (0,25)



Genel Toplam: 42,813,896 (100)





Gümrük oyları dahil Türkiye genel seçim sonuçları şöyle:

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 52,806,322

Toplam Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 43,914,948

Toplam Geçerli Oy Sayısı: 42,941,763



Toplam Geçersiz Oy Sayısı: 973,185

Seçime Katılma Oranı: Yüzde 83,16





Milletvekili dağılımı şöyle:



AKP: 327

CHP: 135

MHP: 53

Bağımsızlar: 35

Türkiye toplamı: 550





Meclis 28 Haziran'da toplanacak



TBMM İç Tüzüğü, Meclis'in, seçimin kesin sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanması ve TRT'de açıklanmasını izleyen beşinci gün saat 15.00'te bir araya gelmesini öngörüyor. Buna göre, TBMM 28 Haziran Salı günü saat 15.00'te kendiliğinden toplanacak. Bu birleşimde, 24. Dönem milletvekilleri ant içerek görevlerine başlayacak.





