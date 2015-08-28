YSK, seçime katılma yeterliliği olan 29 partiyi açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 1 Kasım günü seçimlere katılmaya hak kazanan partiler ile Yurt Dışı Oy Verme işlemlerini düzenleyen 202/1 sayılı kararı bugünkü mükerrer resmi gazetede yayımlandı.

YSK kararına göre gerekli nitelikleri taşıyan partiler:

AKP,

Anadolu Partisi,

Bağımsız Türkiye Partisi,

Büyük Birlik Partisi,

CHP,

Demokrat Parti,

Demokratik Gelişim Partisi,

Demokratik Sol Parti,

DYP,

Emek Partisi,

Genç Parti,

Hak ve Adalet Partisi,

Hak ve Özgürlükler Partisi,

Halkın Kurtuluş Partisi,

Halkın Yükselişi Partisi,

Halkların Demokratik Partisi,

İlk Parti,

Komünist Parti,

Liberal Demokrat Parti,

Merkez Parti,

Millet Partisi,

Millet ve Adalet Partisi,

MHP,

Muhafazakar Yükseliş Partisi,

ÖDP,

Saadet Partisi,

Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi,

TKP,

Vatan Partisi.

Yurt dışında 10-19.00 saatleri arasında oy kullanılacak

Yüksek Seçim Kurulunun 2012/1 sayılı Genelgesinde ise Yurt dışı ilçe seçim kurulunun, sandık kurullarının, yurt dışı temsilciliklerde oyları saklamak ve yurt dışı ilçe seçim kuruluna ulaştırmakla görevli sandık kurulları ile oyların sayım ve dökümü ile görevli sandık kurullarının görev ve yetkileri ile yurt dışında oy verme işlemleri düzenleniyor.

Genelgede temsilciliklerde oy kullanma gün sayısı ve başlangıç günü o ülkedeki seçmen sayısı gözetilerek her bir temsilcilik için YSK’ca belirlenmesi ve oy kullanma saatlerinin yerel saat ile 10-19 arasında olması öngörülüyor.