-YSK SEÇİM ESASLARINI BELİRLEDİ ANKARA (A.A) - 16.03.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim sonuçlarının ilan edilmesi, seçilenlerin tespiti, bildirilmesi ve tutanakların verilmesi, Türkiye geneli seçim sonuçlarının birleştirilmesi, siyasi partilerin oy yüzdelerinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları belirledi. 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak İl Seçim Kurullarının Seçim Sonuçlarına İlişkin Görevleri ile Türkiye Geneli Seçim Sonuçlarının Belirlenmesinde Uygulanacak Esas ve İlkeleri gösteren genelgesinin kabulüne ilişkin YSK kararı, Resmi Gazetede yayımlandı. Genelge, seçimde il seçim kurullarınca, ile bağlı ilçe seçim kurullarından gelen sonuç tutanaklarının birleştirilmesi, ilan edilmesi, seçilenlerin tespiti, bildirilmesi ve tutanakların verilmesi, Türkiye geneli seçim sonuçlarının birleştirilmesi, siyasi partilerin oy yüzdelerinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Genelgeye göre, il seçim kurulları birleştirme tutanaklarını düzenledikten sonra bunların birer örneğini YSK'ya gönderecek. Gümrük kapıları ilçe seçim kurullarından gelen bilgiler SEÇSİS'te (Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü) birleştirilerek, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen sayısı, gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı, geçerli oyların sayısı, geçersiz oyların sayısı,seçime katılan her bir siyasi partiye verilen geçerli oy sayısı, gümrük kapısı oylarının birleştirme tutanağına geçirilecek. Yüksek Seçim Kurulu, SEÇSİS'de il seçim kurullarından gelen toplam geçerli oy sayısına gümrük kapısı ilçe seçim kurullarından gelen toplam geçerli oy sayısını ilave ederek, Türkiye genelinde geçerli oy toplamı ve her siyasi partinin Türkiye genelinde aldığı geçerli oy miktarını bulacak. Tespit edilen geçerli oy toplamına göre, siyasi partilerin Türkiye genelinde oy yüzdesini hesaplayacak, yüzde 10'luk genel barajı aşan siyasi partileri belirleyerek ilan edecek. Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye genelinde geçerli oyların yüzde 10'unu geçen siyasi partilerin, il seçim kurullarından gelen oy miktarlarına ilgili siyasi partinin gümrük kapılarında aldığı toplam oydan her il seçim çevresine isabet eden oy miktarını ilave edecek. İl seçim kurulları SEÇSİS'den ''İl Seçim Çevresi Seçim Sonuçlarını'' alacak. Türkiye genelinde geçerli oyların yüzde 10'unu geçmeyen partiler milletvekili çıkaramayacak. Siyasi partinin, il seçim kurullarından gelen toplam geçerli oy sayısı ile gümrük kapılarından aldığı oy toplamı Türkiye genelinde aldığı geçerli oy toplamını ifade edecek. Aynı siyasi partinin, her seçim çevresinde aldığı geçerli toplam oyu esas alınarak, il seçim kurullarından gelen toplam aldığı geçerli oya oranı ile gümrük kapısında aldığı toplam oy arasında doğru orantılı bir denklem kurulacak ve gümrük kapısından o seçim çevresine yansıyacak oy miktarı tespit edilip, o seçim çevresindeki geçerli oyuna ilave edilecek. Elde edilen toplam rakamlar, siyasi partinin o seçim çevresinde aldığı geçerli oy toplamını ifade edecek. Genelgede, Türkiye genelinde geçerli oyların yüzde 10'unu aştıkları Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen ve ilan edilen siyasi partiler ile bağımsız adayların bir seçim çevresinde elde edecekleri milletvekili sayısının nasıl belirleneceği de yer aldı.