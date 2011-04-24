-YSK PROTESTOSU: 19 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 24.04.2011 - İstanbul'da, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 12 bağımsız milletvekili adayının adaylıklarını iptal kararını protesto eylemi sırasında yaşanan olaylarda gözaltına alınanlardan 21 kişiden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde savcılık tarafından sorgulanan 21 kişiden 19'u, İstanbul nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesince, ''terör örgütüne üyelik'' suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine götürüldü. Adliye binası önünde toplanan bir grup, 19 kişinin tutulanmasını sloganlar atarak protesto etti. Grup, daha sonra olaysız dağıldı.