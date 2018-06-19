YSK, örnek oy pusulalarını paylaştı; oylar hangi durumda geçersiz ya da ittifaka sayılacak?

Yüskek Seçim Kurulu (YSK), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla 24 Haziran 2018'e çekilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Genel Milletvekilliği seçimlerinde kullanılacak örnek oy pusulalarını paylaştı. Oy pusulalarına mührün nasıl basılması gerektiğine ilişkin görseller paylaştı.

YSK'nin paylaştığı görsellerde, oyların hangi durumda geçerli, geçersiz veya ittifaka sayılacağı belirtildi. Görsellerin altında, oyların geçerli sayılıp sayılmayacağı kısa notlar ile kaydedildi.

YSK'nin paylaştığı görseller şöyle: