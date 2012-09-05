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YSK önünde İran plakalı araç paniği

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binası önünde bulunan İran plakalı bir araç paniğe yol açtı

05 Eylül 2012 17:26

Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu binası önüne bırakılan İran plakalı bir araç paniğe neden oldu. Cadde trafiğe kapatılırken, bomba imha ekipleri araçta arama yaptı.
 
Son günlerde İranlı casusların art arda tutuklanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binası önünde bulunan İran plakalı bir araç paniğe yol açtı.

Kızılırmak Caddesi'ndeki üzerindeki YSK binasında görevli polisler, kurumun önüne bırakılan bir araçtan şüphelendi.

Olay yerine çağrılan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de eğitimli köpekler eşliğinde araçta bomba araması yaptı. Aramalar sırasında sinyal kesiciler de kullanıldı.

Aramanın ardından araç incelenmek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından cadde trafiğe açıldı.

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