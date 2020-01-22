YSK'nın 5 üyesi kesinleşti

Yüksek Seçim Kurulu’nun yeni üyelerinin belirlenmesine dair seçim süreci devam ediyor. Yargıtay ve Danıştay’da bir süredir devam eden seçimlerde 5 yeni YSK üyesi belirlendi. Yargıtay’da son YSK üyesinin seçilmesi için yarın seçim yapılacak.

6 üyenin görev süresi doluyor

HaberTürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, 7 asil 4 yedek olmak üzere toplam 11 üyeden oluşan Yüksek Seçim Kurulu’nda yarın Başkan Sadi Güven ile Faruk Kaymak, Refik Eğri, Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday’ın görev süreleri dolacak. Bu isimlerin yerine, üçü Yargıtay, üçü ise Danıştay üyeleri arasından yeni isimler belirlenmesi gerekiyordu.

Yeni üyelerin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay’da bu nedenle bir süredir seçim yapılıyordu. Geçen hafta yapılan oylamalar sonucunda sadece Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet Yener salt çoğunluğun üzerinde oy alarak, YSK üyesi seçilmişti. Geri kalan 5 üyenin belirlenmesi için oylamalara bu hafta devam edildi. Hafta başında her iki kurumda yapılan oylamalar sonucunda ise yine sadece bir üye yeterli çoğunluğun oyuna ulaşarak, YSK üyesi oldu. Yargıtay’da yapılan oylamada, 14. Hukuk Dairesi Mahmut Akgün YSK üyesi seçildi.

Danıştay'da iki üye seçildi

Danıştay’da bugün yapılan oylamalar sonucunda ise iki üye daha YSK üyesi seçildi. 9. Daire Üyesi Battal Öğüt ve 10. Daire üyesi Ali Ürker ve Üyesi Ekrem Özübek YSK’nın yeni üyesi oldu. Böylece Danıştay’daki YSK üyeliği seçim süreci tamamlanmış oldu.

Son üye yarın seçilecek

Yargıtay’da son YSK üyesinin seçilmesi için süreç devam edecek. Yargıtay Genel Kurulu’nda yarın seçim yapılacak.

Yeni başkan da belirleniyor

6 yıllığına seçilen 6 üyenin tamamının belirlenmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu, toplanacak. Üyeler bu toplantıda salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve başkanvekili seçecek.