YSK, 'mühürsüz pusula' kararının gerekçesini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Pazar günkü 'mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasına' yönelik kararının gerekçesini açıkladı.

YSK'nın internet sitesine konulan 560 sayılı kararda, anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca, seçmenin 'yönetime katılma hakkının özünü' ortadan kaldıracak bir sonucun önüne geçmek için mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasına karar verildiği belirtildi.

YSK'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Oy kullanma işleminin; oy güvenliğini sağlamaya yönelik ve sahte oy kullanılmasını engellemek amacıyla getirilen kontrol mekanizmalarına uygun olarak, Yüksek Seçim Kurulunca üretildiğinden kuşku bulunmayan oy pusulası ve zarf kullanılarak gerçekleşmesi halinde, sandık kurulunca mühürleme işleminin yapılmaması tek başına seçmenin oyunun geçersiz sayılması için yeterli değildir.

"Aksine bir uygulama, bu hakkı korumak için getirilen ve araç niteliğinde olan usul kurallarından sadece birinin ihlalinin, hakkın özünü ortadan kaldıracak şekilde uygulanması sonucunu doğurur ki; bu sonuç, beklenilen amaca aykırıdır.

"Bu nedenledir ki, Yüksek Seçim Kurulunca geçmiş yıllarda istikrarlı olarak, Yüksek Kurul tarafından gönderildiğinde şüphe bulunmayan hallerde, sandık kurullarının hata veya ihmali sonucu mühürlenmeyen oy zarfı ve oy pusulası ile seçmene kullandırılan oyların geçerli olduğu kabul edilmiştir."

YSK, oybirliğiyle alınan kararın oy verme işlemi sırasında "münferit de olsa bazı sandıklarda" filigranlı oy zarf ve pusulalarının mühürlenmeden seçmenlere verildiği yönündeki bilgilendirme üzerine alındığını da sözlerine ekledi.

YSK'nın kararı Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) temsilcisi Rıza Özel'in talebi üzerine alındı.

Kurulda dördü parti temsilcisi, 15 üye bulunuyor. YSK'da yalnızca parti temsilcisi olmayan 11 üyenin oy hakkı bulunuyor. Diğer dört üye ise görüşmelere ve toplantılara katılıp, itiraz ya da taleplerde bulunabiliyor ancak oy kullanamıyor.

BBC Türkçe'ye konuyla ilgili bilgi veren Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, kararın 40 dakikalık bir tartışmanın ardından, Batı'daki sandıkların kapanıp, oy sayımına geçilmesine 10 dakika kala alındığını söyledi.

Yakupoğlu, kararın tam metninin birkaç gün sonra açıklanmasının normal olduğunu ve geçmişte de alınan kararların önce başkanlık tarafından duyuru olarak, birkaç gün sonra da tam metin olarak ilan edildiğini vurguladı.